Bandas criminales imponen toque de queda a comunidad en Buenaventura.

Fue ordenado por las bandas delincuenciales en el barrio Unión de Vivienda Popular. Allí, la denuncia que hacen algunos habitantes es que después de las 6:00 de la tarde no pueden salir de sus viviendas, ya que los grupos les indicaron que si son vistos en las calles serán asesinados.

Unas de las personas que denunció este caso manifestó que las calles permanecen solas y el temor es latente cada segundo y que la angustia invade sus días y noches.

"Queremos estar tranquilos, poder recorrer nuestras calles tranquilos, como años atrás, sin ese temor de que si escuchamos una moto ya nos van a asesinar, ya vamos a tener que resguardarnos. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Todas las viviendas, después de las seis de la tarde, totalmente cerradas, las calles solas", dijo uno de los habitantes afectados.

Y es que la medida que fue impuesta hace algunos días está perjudicando a los residentes, ya que algunos que laboran hasta altas horas de la noche se han visto obligados a buscar otras alternativas para no regresar en el horario prohibido que establecieron las bandas delincuenciales.

"En mi caso, a veces me toca ir muy temprano al trabajo y cuando me toca salir de madrugada, muchas veces me toca quedarme cerca donde trabajo, pagar un hotel. Es preferible hacer eso que arriesgarme a salir en la madrugada y que me pueda encontrar en el camino a estas personas”, manifestó un ciudadano del barrio Unión Vivienda Popular.

La Personería, días atrás, alertó sobre la grave situación de la comuna 12, donde algunas familias ya han abandonado sus viviendas, las cuales después son tomadas por las bandas delincuenciales.

Finalmente, las autoridades indicaron que se realizará una estrategia con la fuerza pública para recuperar el control del territorio.

