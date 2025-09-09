Caen diez presuntos "moto atracadores" que operaban en el centro de Cali

La Policía capturó a diez presuntos "moto atracadores" de la estructura delincuencial Los Sagaces, señalada de cometer múltiples robos a personas en el centro de Cali y en sectores cercanos, como las calles 25 y 26.

Entre las capturas se encuentra alias ‘Sebastián’, de 21 años, un hombre señalado de coordinar las actividades criminales de la estructura y alias ‘Juancho Pistola’, de 27 años, quien, tras sufrir una afectación en uno de sus ojos durante un ritual de santería, estaba dedicado a vincular jóvenes al mundo criminal.

"Estos delincuentes seleccionaban a sus victimas mientras estás realizaban diligencias en el sector bancario, posteriormente los marcaban y movilizándose de manera individual en motocicletas aprovechaban el tráfico para cometer los hurtos", afirmó el general, Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Por su parte, la Alcaldía de Cali confirmó que ha dispuestos de varios drones para poder identificar las motocicletas en las que se movilizan estos delincuentes, reforzar la seguridad en la ciudad y poder contrarrestar este delito.

Hasta el momento, las autoridades identificaron cinco denuncias de robo por esta banda y el monto de objetos hurtado superan los 160 millones de pesos en pérdidas.

