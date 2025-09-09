Robo de luminarias está dejando a oscuras los parques y canchas de Barranquilla

En Barranquilla están desmantelando el sistema de luminarias de los parques, canchas y entornos comunitarias, donde de manera frecuente inescrupulosos roban los equipos y dejan a oscuras estos importantes lugares de espacio público.

El más reciente caso se registró en el parque 11 de Noviembre, en el que la misma Alcaldía de Barranquilla reportó el hurto de 22 luminarias y 18 reflectores que alumbraban este espacio ubicado en la carrera 54 entre calles 54 y 58, donde a diario frecuentan miles de jóvenes por ser un sector rodeado de universidades.

El Distrito anunció que hará la intervención del parque 11 de Noviembre para reponer las luminarias en el menor tiempo posible y poder brindar un entorno seguro para el disfrute de las familias y comunidades vecinas.

Lamentamos informar que el alumbrado público del parque 11 de Noviembre fue hurtado, para un total de 22 luminarias y 18 reflectores robados.



Pedimos conciencia ciudadana: el hurto afecta la seguridad y el disfrute de todos. El parque estará a oscuras hasta nueva intervención. pic.twitter.com/3Tela3cBLq — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) September 9, 2025

Pero la situación no es ajena a otros sectores como Campo Alegre, donde la comunidad denuncia que el Parque de los Sueños está siendo destruido por la delincuencia.

"Ya la gente se está alejando del parque, porque había como 100 luminarias instaladas, pero se han robado aproximadamente 90. El parque queda oscuro en la noche y se encuentra en mal estado. Es una cueva de bandidos en la noche, la gente no quiere salir a hacer deporte por el temor de que no hay luminarias", manifestó un habitante del sector.

La Administración Distrital advirtió que estos robos son materia de investigación para esclarecer quiénes están detrás de esto y, para ello, también pidió a la ciudadanía denunciar y dar aviso a la Policía por la línea 123 en caso de conocer que personas inescrupulosas hurten, dañen y desmantelen el sistema de luminarias.

“Lamentamos que distintos sectores de la ciudad se encuentren a oscuras, entre ellos el parque 11 de noviembre, que fue afectado por un robo masivo. Estos actos de vandalismo atentan contra el alumbrado público y contra la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Trabajaremos por reponer los hurtos y le pedimos a la comunidad alertarnos ante cualquier sospecha de robo”, indicó Carlos Sarabia, gerente de K-Yena.