En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ministro Montealegre
Colombianas en Israel
Aniversario ataque Hamás
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Campesinos y pacientes de EPS bloquean vía Buenaventura

Campesinos y pacientes de EPS bloquean vía Buenaventura

Habitantes de Mediacanoa, reclaman a la ANT la adjudicación de un predio que fue entregado a comunidades del Cauca y los usuarios de Coosalud piden que se mejore atención.

Bloque en dos puntos del Valle del Cauca que comunican con Buenaventura.
suministrado por comunidades
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Más de 300 campesinos de Yotoco bloquean cada dos horas el sector de Medicanoa en la vía Buga-Buenaventura, Valle del Cauca, por lo que los usuarios durante el cierre para dirigirse a Buenaventura deberá tomar el km 18. El motivo del bloqueo del grupo de personas se da porque la Agencia Nacional de Tierras (ANT), hace unos meses, le entregó un predio a comunidades indígenas del Cauca.

Carlos Eduardo Sánchez, personero de Yotoco, manifestó que las comunidades aledañas a ese sector en Valle del Cauca piden que sean tenidos en cuenta por parte del Gobierno Nacional para la asignación de tierras y otros proyectos del campo.

"Están pidiendo que se prioricen las necesidades de las comunidades campesinas asentadas en la jurisdicción de Yotoco que llevan ahí más de 18 años e incluso algunos 30 años, y en este momento la Agencia Nacional de Tierras, no les ha adjudicado ningún predio, pero si se los entregó a una comunidad indígena que no hace parte del departamento del Valle, entonces esa es la molestia que tienen las comunidades de la zona", dijo el personero.

Entre tanto, en Buenaventura, en la avenida Simón Bolívar en el km 8, pacientes de Coosalud decidieron tomarse la vía, para protestar por el mal servicio que les está prestando Coosalud a usuarios renales. Algunos de ellos manifestaron que este lunes se les había informado de un supuesto pago a la Clínica Santa Sofía, pero en las últimas horas, al tratar de acceder a los servicios, estos nuevamente fueron negados.

"Tenemos la vía cerrada, porque aquí en Coosalud y Santa Sofía no se ponen de acuerdo. Nosotros somos pacientes renales que tenemos ocho días que no nos hacen diálisis, entonces, ya nos tocó cerrar las vías, porque entonces nosotros necesitamos soluciones, soluciones", expresó un paciente de la EPS.

Finalmente, las comunidades de Yotoco manifestaron que no levantarán el bloqueo en la vía Buga -Buenaventura hasta que llegue una delegación del Gobierno Nacional y en Buenaventura los pacientes de Coosalud indicaron que si no tienen soluciones seguirán con los bloqueos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Protestas en Colombia

Valle del Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad