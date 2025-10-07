Campesinos y pacientes de EPS bloquean vía Buenaventura

Más de 300 campesinos de Yotoco bloquean cada dos horas el sector de Medicanoa en la vía Buga-Buenaventura, Valle del Cauca, por lo que los usuarios durante el cierre para dirigirse a Buenaventura deberá tomar el km 18. El motivo del bloqueo del grupo de personas se da porque la Agencia Nacional de Tierras (ANT), hace unos meses, le entregó un predio a comunidades indígenas del Cauca.

Carlos Eduardo Sánchez, personero de Yotoco, manifestó que las comunidades aledañas a ese sector en Valle del Cauca piden que sean tenidos en cuenta por parte del Gobierno Nacional para la asignación de tierras y otros proyectos del campo.

"Están pidiendo que se prioricen las necesidades de las comunidades campesinas asentadas en la jurisdicción de Yotoco que llevan ahí más de 18 años e incluso algunos 30 años, y en este momento la Agencia Nacional de Tierras, no les ha adjudicado ningún predio, pero si se los entregó a una comunidad indígena que no hace parte del departamento del Valle, entonces esa es la molestia que tienen las comunidades de la zona", dijo el personero.

Entre tanto, en Buenaventura, en la avenida Simón Bolívar en el km 8, pacientes de Coosalud decidieron tomarse la vía, para protestar por el mal servicio que les está prestando Coosalud a usuarios renales. Algunos de ellos manifestaron que este lunes se les había informado de un supuesto pago a la Clínica Santa Sofía, pero en las últimas horas, al tratar de acceder a los servicios, estos nuevamente fueron negados.



"Tenemos la vía cerrada, porque aquí en Coosalud y Santa Sofía no se ponen de acuerdo. Nosotros somos pacientes renales que tenemos ocho días que no nos hacen diálisis, entonces, ya nos tocó cerrar las vías, porque entonces nosotros necesitamos soluciones, soluciones", expresó un paciente de la EPS.

Finalmente, las comunidades de Yotoco manifestaron que no levantarán el bloqueo en la vía Buga -Buenaventura hasta que llegue una delegación del Gobierno Nacional y en Buenaventura los pacientes de Coosalud indicaron que si no tienen soluciones seguirán con los bloqueos.