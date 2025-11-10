Cayeron alias ‘Ministro’ y alias ‘Nataly’, señalados de múltiples robos en Cali

La Policía Metropolitana de Cali confirmó la captura de dos presuntos delincuentes señalados de participar en más de diez casos de hurto, entre ellos, el violento robo registrado el pasado 15 de octubre en el barrio San Bosco, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, los capturados, identificados como alias 'Ministro' y alias 'Nataly', serían los responsables del intento de robo de un vehículo que quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales.

Durante el hecho se presentó un forcejeo, y uno de los delincuentes realizó varios disparos al aire. Uno de los proyectiles impactó un bus del sistema masivo MIO, hiriendo a un pasajero.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello, informó que la ubicación y captura de los sospechosos se logró tras 20 días de búsqueda. Ambos fueron hallados en una zona rural del municipio de Dagua, donde permanecían escondidos.



“Este resultado fue posible gracias al trabajo de las unidades de investigación, el apoyo de las cámaras de seguridad y la información ciudadana que permitió su ubicación”, indicó el general Bello.

En lo corrido del año, la Policía ha capturado más de 60 ‘motoladrones’ en diferentes operativos realizados en Cali.

Según el general Bello, estos delincuentes utilizan motocicletas para abordar a sus víctimas, principalmente conductores de taxis, automóviles y motos particulares, a quienes intimidan con armas de fuego para cometer los hurtos.

Entre los delitos atribuidos a la pareja capturada figuran un homicidio cometido el pasado 5 de septiembre en el sur de la ciudad, presuntamente durante un atraco, además de 16 casos de hurto violento.

