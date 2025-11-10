En vivo
Cayeron alias ‘Ministro’ y alias ‘Nataly’, señalados de múltiples robos en Cali

Los sospechosos fueron localizados en zona rural de Dagua, Valle, tras un operativo de 20 días. Entre los delitos que se les atribuyen figuran un homicidio y al menos 16 hurtos violentos.

