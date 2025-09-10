Cinco alumnos en Buenaventura habrían sido amenazados por bandas criminales

Padres de familia denunciaron amenazas de muerte en contra de 5 alumnos de la Institución Educativa José María Cabal de Buenaventura.

Las familias denuncian que las amenazas las habrían recibido a través de mensajes de WhatsApp, desde el pasado sábado 6 de septiembre.

Esta situación ha generado miedo entre la comunidad estudiantil y los padres de familia, quienes no quieren enviar a sus hijos a estudiar porque temen un posible riesgo para su integridad.

“Yo como mamá estoy muy asustada, les han dicho que los van a mater y por eso no quiero mandar a mi hijo a estudiar porque me da miedo que le pase algo”, afirmó una de las madres.

Hasta el momento, no se conocen los responsables ni los motivos detrás de estos mensajes intimidatorios. Sin embargo, los padres de familia insisten en que la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Etnoeducación deben actuar de inmediato para proteger a los niños y evitar que las violencias sigan tomando fuerza dentro de los entornos escolares.

Hasta la fecha en Buenaventura van 736 casos de estudiantes que han desertado, debido a diferentes problemáticas cómo el reclutamiento forzado, fronteras invisibles y la disputa entre bandas delincuenciales por el control del territorio.