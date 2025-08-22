Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Comerciantes en Cali enfrentan millonarias pérdidas tras atentado: convocan ayudatón

Comerciantes en Cali enfrentan millonarias pérdidas tras atentado: convocan ayudatón

Tiendas, negocios de ropa, peluquerias hacen parte de los negocios afectados en el barrio La Base tras el atentando de este jueves. Las perdidas son millonarias.

Los propietarios de los negocios afectados reportan daños en fachadas y pérdidas en mercancía.
Los propietarios de los negocios afectados reportan daños en fachadas y pérdidas en mercancía.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 03:58 p. m.

El panorama en el barrio VillaColombia en la Comuna 8 de Cali sigue siendo solitario y desesperanzador para los comerciantes de la zona. A un día del ataque terrorista, propietarios de locales continúan retirando vidrios, rejas dañadas, puertas averiadas y ventanas dobladas como consecuencia de la fuerte detonación que sacudió el sector.

“Es muy triste llegar y mirar todo destrozado, encontraron todo dañado, vendemos todas las prendas que necesitan los militares y ahora no tenemos nadal”, relató Johana Salazar, propietaria de uno de los negocios afectados. Como ella, decenas de comerciantes tuvieron que cerrar sus puertas y ahora se enfrentan al desconsuelo de ver sus calles vacías y sin clientela.

Amanda Getial, dueña de una tienda, recordó con tristeza la confusión que vivieron esa noche: “Había gente en la calle, muchos entraron corriendo a refugiarse. no hay ventas, y el daño económico es enorme. Estar tan cerca de la base militar nos está afectando directamente”, relató.

De acuerdo con Manuel Pineda, presidente de Asobares Valle, al menos 70 locales resultaron impactados de manera directa, generando un duro golpe a la economía de la zona. “Estamos hablando de pequeños comerciantes que viven del día a día y que hoy tienen sus negocios destruidos”, advirtió.

Ante esta situación, los diferentes sectores comerciales han emprendido una campaña para recolectar donaciones en dinero, que serán entregadas la próxima semana a los negocios más perjudicados.

El drama también alcanza a las viviendas cercanas. Varias familias narraron cómo las ondas de la explosión dañaron paredes, techos y puertas, dejando a muchos en riesgo de perder su hogar. Según la Secretaría de Gestión del Riesgo, algunas edificaciones deberán ser evacuadas de manera preventiva.

Publicidad

Aunque todavía no hay un cálculo oficial de las pérdidas, comerciantes y habitantes coinciden en una petición: que el Gobierno nacional les brinde apoyo con planes de intervención y estrategias que permitan reactivar la vida económica y social de la Comuna 8.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Orden público