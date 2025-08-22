Comerciantes en Cali enfrentan millonarias pérdidas tras atentado: convocan ayudatón

El panorama en el barrio VillaColombia en la Comuna 8 de Cali sigue siendo solitario y desesperanzador para los comerciantes de la zona. A un día del ataque terrorista, propietarios de locales continúan retirando vidrios, rejas dañadas, puertas averiadas y ventanas dobladas como consecuencia de la fuerte detonación que sacudió el sector.

“Es muy triste llegar y mirar todo destrozado, encontraron todo dañado, vendemos todas las prendas que necesitan los militares y ahora no tenemos nadal”, relató Johana Salazar, propietaria de uno de los negocios afectados. Como ella, decenas de comerciantes tuvieron que cerrar sus puertas y ahora se enfrentan al desconsuelo de ver sus calles vacías y sin clientela.

Amanda Getial, dueña de una tienda, recordó con tristeza la confusión que vivieron esa noche: “Había gente en la calle, muchos entraron corriendo a refugiarse. no hay ventas, y el daño económico es enorme. Estar tan cerca de la base militar nos está afectando directamente”, relató.

De acuerdo con Manuel Pineda, presidente de Asobares Valle, al menos 70 locales resultaron impactados de manera directa, generando un duro golpe a la economía de la zona. “Estamos hablando de pequeños comerciantes que viven del día a día y que hoy tienen sus negocios destruidos”, advirtió.

Ante esta situación, los diferentes sectores comerciales han emprendido una campaña para recolectar donaciones en dinero, que serán entregadas la próxima semana a los negocios más perjudicados.

El drama también alcanza a las viviendas cercanas. Varias familias narraron cómo las ondas de la explosión dañaron paredes, techos y puertas, dejando a muchos en riesgo de perder su hogar. Según la Secretaría de Gestión del Riesgo, algunas edificaciones deberán ser evacuadas de manera preventiva.

Aunque todavía no hay un cálculo oficial de las pérdidas, comerciantes y habitantes coinciden en una petición: que el Gobierno nacional les brinde apoyo con planes de intervención y estrategias que permitan reactivar la vida económica y social de la Comuna 8.