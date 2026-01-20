En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Comunidad del Poblado Campestre anuncia protestas por alza exagerada en pasajes a Cali

Comunidad del Poblado Campestre anuncia protestas por alza exagerada en pasajes a Cali

La jornada de protesta se realizará mediante bloqueos intermitentes cada cinco minutos desde las 5:00 de la mañana de este miércoles. El pasaje a Cali aumentó en $800, de $3.600 paso a $4.400 por trayecto.

