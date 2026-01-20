Comunidad del Poblado Campestre anuncia protestas por alza exagerada en pasajes a Cali

Habitantes de los sectores Ciudad del Valle y Poblado Campestre, en el corregimiento de Juanchito, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, anunciaron una protesta para este miércoles en el puente peatonal de Poblado Campestre, en rechazo al incremento en las tarifas del transporte intermunicipal.

Según la comunidad, el pasaje hacia la ciudad de Cali aumentó en $800 para este 2026, al pasar de $3.600 a $4.400 por trayecto, un ajuste que, según la denuncia de la comunidad, se hizo con base en el incremento del salario mínimo y no en el índice de inflación.

“La subida del pasaje de aquí para Cali está muy caro, lo subieron demasiado, es decir, que es una alza que no debería de haber sido y ahora subieron al valor o al porcentaje del salario mínimo y no del 5.1 que es el porcentaje que deberían de haber subido, que es por la inflación, o bueno, ellos sacaron esos costos para el valor que deberían de cobrar, es exagerado $800”, dijo Luz Elena Capote, presidenta de la veeduría ciudadana Poblado Campestre.

La jornada de protesta se realizará mediante bloqueos intermitentes cada cinco minutos. Con pancartas, pitos y arengas, los manifestantes también buscarán visibilizar otras problemáticas del sector, como la falta de iluminación en la vía, el deterioro de la malla vial y la ausencia de intervención por parte de las autoridades.



“El tema principal es los retornos que están muy lejos y realmente la comunidad se ha sentido bastante afectada en el tema de seguridad y salud, etcétera. El otro es la iluminación de la doble calzada, no tiene iluminación desde como el kilómetro 3 de Cali hacia Candelaria y de ahí para adelante nada de iluminación y le están cobrando carísimo a los negocios por esa iluminación. Lo otro es la seguridad vial porque las motos se nos están subiendo por los peatonales y ahí pues pueden causar accidentes, otras cosas son los huecos que hay dentro del barrio también”, indicó la vocera.

Otro de los motivos de la protesta es el aumento en el valor del pasaje hacia el municipio de Palmira que, según la comunidad, pasó de $6.400 en 2025 a $8.000 este 2026, un incremento que impacta de manera directa la economía de los habitantes del sector.

