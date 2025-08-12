Crece tensión entre MinEducación y SAE: funcionario insultó a representantes de ministro Rojas

Durante una reunión entre representantes del Ministerio de Educación, docentes y estudiantes del CECEP, el director territorial de la S.A.E para el sur del país, Felipe Tascón, abandonó la mesa sin que se alcanzara ningún acuerdo. Según lo que muestra un video, el funcionario manifestó su descontento por un trino que hizo el ministro de Educación, Daniel Rojas, en su cuenta de "X", sobre los avances de los diálogos.

Minutos después se ve que levanta de la mesa e insulta a los otros funcionarios que estaban en la mesa como representantes del Ministerio de Educación. El caso ocurrió tras el anuncio que hizo la Sociedad de Activos Especiales de iniciar un proceso de liquidación, luego de encontrar múltiples falencias al interior del centro educativo, lo que obligó a tomar la decisión del cierre del lugar, dejando afectados a un centenar de estudiantes.

"Cuando nosotros llegamos, después de un receso, había más trinos del ministro de Educación, Daniel Rojas, y fue en ese momento que el señor Tascón se molesta y dice que se había hecho un acuerdo de no usar redes sociales y eso estalla la discusión", dijo Fernanda Suárez, representante de los docentes del CECEP.

A los diferentes llamados de la comunidad educativa para que no cierren la fundación universitaria, el ministro de educación, Daniel Rojas, confirmó que visitará la ciudad este miércoles para reunirse con los afectados. En un trino, confirmó que habrá apoyo por parte del Gobierno a la comunidad académica.

"La única disposición que tenemos nosotros en este momento es por parte del ministro de Educación, dada las circunstancias, ahora si están dispuestos a buscar que la institución no se vaya a la liquidación, aunque pararse de la mesa por eso es absurdo, porque no nos parece que prime más un trino, pero esperamos que se dé la solución y esperamos una solución", manifestó Natalia Gonzales, representante de la comunidad educativa.

La visita del ministro de Educación, Daniel Rojas, está programada para este miércoles a las 8:00 de la mañana en las instalaciones de la Fundación Universitaria CECEP, ubicadas en el sur de Cali. Allí, estudiantes presentarán un plan de salvamento para que los más de 600 jóvenes que ya pagaron su semestre puedan iniciar sus jornadas académicas.

