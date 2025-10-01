"Cuidamos el agua y generamos bienestar a miles de familias": Asocaña responde a MinAmbiente

En el marco de la Semana de la Biodiversidad en Cali, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, generó una polémica cuando, durante una intervención pública, aseguró que hay unas élites que en el Valle del Cauca que se apoderaron de la tierra fértil para el monocultivo de la caña de azúcar, desplazando a las comunidades campesinas a las montañas.

La ministra señaló, además, que los ingenios azucareros están agotando y contaminando las aguas subterráneas. Estas declaraciones generaron múltiples voces de rechazo, siendo la más reciente la de Asocaña, el gremio de la agroindustria más grande de la región.

La respuesta a la ministra la hizo la misma presidente del gremio, Claudia Calero, quien aclaró que esta industria es motor de progreso, empleo y sostenibilidad en los departamentos de Cauca, Valle, Risaralda y Caldas, en los cuales cuentan con un total de 6.4 millones de hectáreas de las que sólo el 4 % comprenden sembrados de caña.

"En el Valle del Cauca, solo se aprovecha el 48 % del área cultivable y a pesar de esto, este departamento es líder en producción de naranja, uva, lulo, pepino, entre otros. También es importante aclarar que el 75 % de esas 239 mil hectáreas son de más de 12 mil familias que han elegido sembrar caña, porque aquí encuentran contratos estables, asistencia técnica y un mercado asegurado.", indicó la presidente Claudia Calero.



En cuanto al agua, Calero aseguró que la industria no está acabando con el agua subterránea como lo manifestó la ministra pues, solo el 23% de este recurso en el departamento se usa para el riego de todos los cultivos, no solo el de la caña.

"Contamos con riego tecnificado y hoy usamos 50 % menos agua en los cultivos y en las fábricas hemos reducido el consumo en un 30 %. Tampoco estamos contaminando el agua con glifosato. Es importante aclarar que este sector, desde hace muchos años, dejó de usar este producto", añadió.

Publicidad

La presidente de Asocaña aseguró que esta industria le está generando empleo formal a más de 280 mil personas en toda la región y que uno de sus principales objetivos es cuidad los recursos naturales de los que depende el proceso productivo de la caña.

Los sindicatos de trabajadores de la agroindustria de la caña de azúcar, a través de un comunicado, también rechazaron las declaraciones de la ministra de Ambiente y cualquier intento de estigmatizar una actividad productiva que genera más de 280.000 empleos formales en esta región.