Defensoría alerta riesgo inminente por presencia de grupos armados en el centro del Valle

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de riesgo inminente Nº 11 del 2025, en la que advierte el peligro que están corriendo las comunidades de tres municipios del centro del Valle del Cauca, los cuales forman parte de la región conocida como el Cañón de Garrapatas, el cual es un corredor estratégico de economías ilícitas.

Esta zona actualmente está siendo disputada por tres grupos armados ilegales, el Clan del Golfo, ELN y la disidencia 'Jaime Martínez', que en otras zonas del Valle del Cauca, como en Buenaventura, ya han puesto en riesgo la integridad de la población civil, obligando a estas comunidades a permanecer confinadas o desplazarse hacia sectores más seguros.

Según la Defensoría, los habitantes de los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar están en peligro, derivado en un patrón recurrente de violencia, relacionado con la instalación de artefactos explosivos improvisados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados.

"Se prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos rurales. Las mujeres campesinas, líderes sociales y juventudes también se encuentran bajo amenazas específicas de violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de estos grupos", indica la Defensoría a través de un comunicado.

Con esta alerta, la Defensoría instó al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública a reforzar la presencia y control territorial, asegurando patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y en las cabeceras urbanas donde se han presentado los hechos más graves.