Capturan a alias ‘Alonso’, cabecilla del Clan del Golfo con 15 años de trayectoria en Zaragoza

En una operación conjunta entre unidades de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional, fue capturado alias 'Alonso', señalado como presunto cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo en Zaragoza.

El procedimiento, desarrollado en el casco urbano del municipio, permitió la incautación de un revólver calibre 38 mm, 18 cartuchos, dos teléfonos celulares y una motocicleta en poder del detenido.

De acuerdo con inteligencia militar, alias ‘Alonso’ tendría una trayectoria delictiva de 15 años en esta organización ilegal, con injerencia en los municipios de Zaragoza y El Bagre.

Las autoridades lo vinculan a varios hechos violentos ocurridos en la región, entre ellos los homicidios reportados el 13 de junio de este año en zona rural de El Bagre, donde dos personas fueron halladas con signos de tortura e impactos de bala. Estos crímenes habrían sido parte de una «limpieza social» ordenada por el capturado para afianzar el control territorial.

Las autoridades también le atribuyen su participación en el secuestro de un joven de 24 años, quien fue retenido en El Bagre y trasladado a zona rural de Zaragoza, de donde fue rescatado por tropas del Ejército.

Además, el Ejército afirmó que este estaría encargado de coordinar cobros extorsivos a empresas y comerciantes, así como de administrar el recaudo de rentas ilícitas en zonas urbanas y rurales estratégicas del Bajo Cauca antioqueño. Es de anotar que alias ‘Alonso’ ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.