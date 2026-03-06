Dos balaceras en menos de una hora atemorizaron a la comunidad en el sur de Cali

Dos equipos de investigadores de la Policía se encuentran recolectando datos, testimonios y pruebas para esclarecer los hechos ocurridos en inmediaciones del barrio El Cedro, al sur de Cali.

Específicamente en la Avenida Roosevelt entre carreras 32 y 36, la ciudadanía reportó dos balaceras ocurridas con solo minutos de diferencia, que generó pánico entre los trabajadores de establecimientos comerciales en el sector y conductores que transitaban en el lugar.

El primer crimen ocurrió en el semáforo cerca a la estación de combustible de la zona, ahí dos hombres a bordo de una motocicleta atacaron a disparos a María Mercedes Novoa Puerta de 32 años, quien se encontraba en su vehículo esperando el cambio del semáforo. La víctima rápidamente fue auxiliada y llevada por una ambulancia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

"El semáforo estaba en rojo, la niña estaba esperando al cambio, en ese momento aparecieron dos manes de moto y le dispararon. Yo escuché ocho ahí, cuando dispararon ella se bajó del carro y se fue al andén, ahí se agarró el estómago y se desmayó" narró un testigo del hecho.



Minutos después, en el mismo sector se registró una riña entre un grupo de hinchas del América de Cali que había salido del estadio Pascual Guerrero tras el partido de la Copa Sudamericana, ahí también se reportaron disparos.

"Al parecer esta persona estaba siendo seguida por dos sujetos, atentan contra la vida de esta mujer y ahora estamos haciendo toda la recolección tanto en el lugar de los hechos, como a través de posibles testigos. No tenemos información sobre que tenga relación, al parecer son hechos aislados, el otro al parecer tiene que ver con temas de intolerancia", explicó el general Herbert Benavidez, comandante de la policía en Cali.

En medio de la riña varios de estos hinchas incendiaron una motocicleta, atacaron a piedras una vivienda del sector y vandalizaron varios vehículos que se encontraban en un taller de mecánica.

"Esperaron que todo el mundo se retirara y llegaron más de 100 personas, los que nos atacaron el local. Nos dañaron las rejas, dañaron el carro de mi papá, los carros de un cliente, ¿Y quién nos responde? La motico es de uno de los hermanos de mi papá, la dejó allá fuerita, y le quemaron la motico", dijo una comerciante de la zona, afectada por lo ocurrido.

Las autoridades avanzan en las investigaciones de cada uno de estos casos para determinar tanto las causas del ataque hacia la mujer, así como para dar con los hinchas involucrados en la riña.