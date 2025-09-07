Ejército destruye maquinaria amarilla para minería ilegal en Palmira, Valle

En Palmira, Valle del Cauca, el Ejército destruyó maquinaria amarilla utilizada para minería ilegal, propiedad de las disidencias de las Farc que delinquen en el centro del departamento.

En un operativo desarrollado por las tropas de la tercera brigada del Ejército, en coordinación con la policía del Valle del Cauca, fue encontrado un yacimiento ilegal en el corregimiento de Los Ceibos.

El inicio de actividades de minería ilegal, generaba un alto grado de contaminación en el río Amaime, que cruza en la zona y abastece de agua a varias comunidades de este sector rural.

Foto: Referencia AFP.

En la operación se intervinieron dos dragas y tres motobombas, que serían propiedad del frente Adán Izquierdo, con las cuales generaría más de 60 millones de pesos mensuales, a través de esta economía ilícita.

"La afectación ambiental sobre la capa vegetal, la remoción de suelo y la contaminación sobre el río Amaime, fuente hídrica de alta importancia para la comunidad, son daños ambientales que llevan de 20 a 30 años para la recuperación del hábitat", indicó la Tercera División del Ejército a través de un comunicado.