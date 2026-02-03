En vivo
Ejército frustró otros dos atentados terroristas en el norte del Cauca

El despliegue de las tropas se mantiene por todo el departamento del Cauca, especialmente en el municipio de Caloto, para evitar más ataques contra la fuerza pública.

