Ejército frustró otros dos atentados terroristas en el norte del Cauca

Permanece el despliegue militar en el norte del departamento del Cauca, tras el último ataque terrorista perpetrado por las disidencias de las Farc en la tarde de este martes, cuando explosivos fueron activados desde una volqueta en el crucero de Gualí, en la vía entre los municipios de Villa Rica y Caloto.

Según el Ejército, los responsables de este ataque eran integrantes del frente Dagoberto Ramos Ortiz, al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Por fortuna, en el hecho no resultaron civiles ni uniformados heridos o fallecidos, aunque sí se registraron varias viviendas afectadas por la onda explosiva.

“En una segunda acción criminal, en zona urbana del mismo municipio, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 12, con apoyo del binomio canino, neutralizaron un artefacto explosivo tipo cilindro, sin afectaciones a la población ni daños materiales. Además, nuestras tropas ubicaron y destruyeron de forma controlada otro artefacto explosivo tipo cilindro en la vía que comunica San José con Taminango, en el municipio de Santander de Quilichao, sin afectar la movilidad en el sector”, indicó el general Alirio Aponte, comandante de la Brigada 29 del Ejército.

El despliegue de las tropas se mantiene en todo el departamento del Cauca, especialmente en el municipio de Caloto, con el fin de evitar más ataques contra la fuerza pública e identificar a los responsables de este último atentado.

