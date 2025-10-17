“El Gobierno nacional no cumple y vienen y nos bloquean las carreteras": gobernadora del Valle

El Distrito de Buenaventura continúa completamente bloqueado, como consecuencia de las manifestaciones que se adelantan en los sectores de La Víbora y Cocomar, donde comunidades indígenas, afro y campesinas agrupadas en el autodenominado 'Congreso de los Pueblos', ya superan 72 horas impidiendo el paso, teniendo represados más de ocho mil vehículos en la vía.

Con esta situación, el comercio exterior del país sigue teniendo afectaciones por el represamiento de mercancía, pues son más de 150.000 toneladas de carga para importar y exportar las que están paralizadas. En cuanto a la economía del distrito portuario, ya se reportan pérdidas por más de 30.000 millones de pesos.

"Estamos muy preocupados porque las personas que están ahí no son realmente de la comunidad de La Delfina, de Loboguerrero ni de Buenaventura, son comunidades que han venido de otros lugares y se han puesto de acuerdo para bloquear cuatro departamentos. Lo difícil aquí es que el Gobierno nacional no cumple y vienen y nos bloquean las carreteras nuestras. Ya se agotó el diálogo y vamos a desbloquear, no vamos a permitir que se sigan bloqueando las vías", advirtió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Según las autoridades del departamento, la de la vía al mar ya no se puede considerar como una protesta pacífica, teniendo en cuenta que los manifestantes han atacado con bombas molotov a la Fuerza Pública en los diferentes intentos de desbloqueo que se han realizado durante la semana.



"Se han visto lesionados tres policías, uno de ellos de gravedad, porque un artefacto explosivo impactó en su rostro y está siendo atendido en un centro asistencial. Los otros dos miembros de la policía también resultaron afectados", expresó el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.

Actualmente, el distrito de Buenaventura ha completado 24 horas sin gas natural, debido a que los camiones que abastecen el servicio siguen estancados en la vía. También se está presentado desabastecimiento de alimentos, víveres, e insumos para los servicios de salud.

"La vía al puerto de Buenaventura moviliza cerca del 35% de las exportaciones del país y tenerla bloqueada significa pérdidas diarias de 10.000 millones para el Distrito, pérdidas cuantiosas para la industria, para sectores que desarrollan operaciones de comercio exterior y pueden estar tasado en los 100.000 millones de pesos al día", señaló José Fernando Amézquita, director regional Suroccidente de Analdex.

El sector del turismo en Buenaventura también está detenido, debido a que los visitantes que se esperaban para esta semana siguen varados, o en la carretera o en la terminales de transporte. Desde la Terminal de Cali se han suspendido 200 despachos de buses, mientras la vía siga cerrada.

"Precisamente, hoy teníamos una visita de 40 estudiantes de Bogotá de un programa de ingeniería, para visitar la zona de reserva, hacer una inmersión. Esta situación es un golpe directo al sector turístico de Buenaventura, donde su comunidad rural, en el 90% depende de la actividad turística", indicó Jorge Andrés Venté, vocero de los operadores turísticos de San Cipriano.

