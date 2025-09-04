"En el Cauca y el Valle, si se dan las condiciones, emplearemos el bombardeo": MinDefensa

Durante este jueves, en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali se realizó un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el cual se evaluaron los primeros resultados del Plan Sultana, que busca prevenir otros hechos terroristas en la ciudad y contrarrestar la violencia que ha venido afectando a la región durante los últimos días.

Durante su intervención el ministro Sánchez confirmó que la ofensiva en el suroccidente del país se mantiene, lo que ha permitido el sometimiento a la justicia y neutralización de varios cabecillas de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', como fue el caso de alias 'Giovanny', segundo al mando de la comisión que delinque en el Cañón del Micay.

Entre el despliegue de las acciones de seguridad en la región, el ministro de Defensa anunció que si se dan ciertas condiciones, en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca se emplearán bombardeos contra las disidencias de las Farc.

"No hay ninguna nación en el mundo creo yo, que haga un esfuerzo tan grande en la lucha contra el narcotráfico como lo hace Colombia, es la única nación en el mundo que bombardea carteles del narcotráfico, como los cinco que hemos hecho este año en Antioquia. Y aquí en el Cauca y en el Valle del Cauca, si se dan las condiciones acorde a las políticas del Gobierno y al DIH, emplearemos sin duda el bombardeo contra estos actores criminales", dijo el ministro.

En cuanto a la solicitud de traslado de la base aérea que han venido haciendo varios sectores políticos de CaliCali, tras el atentado del pasado 21 de agosto, el ministro Sánchez señaló que a los que se debe sacar de la ciudad son los delincuentes, en lugar de dejar desprotegida a la comunidad, sacando a la Fuerza Pública.

"Quienes deben salir de la ciudad son los criminales, no los legales, esta es una unidad militar, un ambiente seguro donde también hay un centro educativo. Lo que hay es que unirnos para sacar a los criminales de la ciudad y de las calles, todos nos dicen que hay que traer más Fuerza Pública ¿dónde la vamos a poner? afuera? bien lejos? hay que dejarla al lado de la comunidad", añadió Sánchez.

En este consejo de seguridad los mandatarios del Valle del Cauca manifestaron su preocupación ante la alerta por la presunta compra de drones por parte de las disidencias para seguir atacando a la fuerza pública, por lo que pidieron el fortalecimiento de la tecnología para inhibir la señal de estos dispositivos.

