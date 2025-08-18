Publicidad

Envían a prisión a responsables de activar motocicleta bomba frente al CAI en Cali

Envían a prisión a responsables de activar motocicleta bomba frente al CAI en Cali

Deberán responder por los delitos de terrorismo, homicidio agravado y daño en bien ajeno, cargos que no fueron aceptados. Los hechos se presentaron el pasado 10 de junio en la comuna 14.

Procesados tres hombres por terrorismo y atentado con moto bomba en Cali
Procesados tres hombres por terrorismo y atentado en Cali.
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 18, 2025 10:29 a. m.

A la cárcel fueron enviados Neinyer Valencia, Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos, señalados de ser responsables de activar la motocicleta bomba frente al CAI del barrio Manuela Beltrán, de la comuna 14, en el oriente de Cali, hace más de dos meses, exactamente el pasado 10 de junio

La investigación permitió conocer que Valencia y Riascos, realizaron las vigilancias para evitar que el artefacto fuera detectado, mientras que Flórez, es señalado de transportar la motocicleta bomba hasta el barrio Manuela Beltrán y entregarla a otro hombre que se encargó de ubicarla en el punto indicado.

"Explotó una motocicleta la cual fue acondicionada con un artefacto explosivo improvisado oculto en el baúl de la misma compuesta por aproximadamente de 10 a 12 kilos del explosivo llamado pentolita de alto poder utilizando gran cantidad de puntillas de hierro de diferentes tamaños como fragmentación agregada", narra la fiscal del caso.

Recordemos que, producto del ataque, un peatón que pasaba por el lugar quedó herido y varias edificaciones, entre estas la sede policial, presentaron daños de consideración. Finalmente, los hombres deberán por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y daño en bien ajeno. Los cargos no fueron aceptados.

