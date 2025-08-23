“Estamos con mucho temor”: vecinos intentan levantar cabeza tras el atentado en Cali

El barrio Villacolombia, uno de los más tradicionales de Cali, amaneció este sábado con un aire pesado. Sus calles, habitualmente llenas de comercio, colegios y vida de barrio, hoy cargan la huella de un atentado que dejó ventanas rotas, locales destruidos y familias llenas de miedo.

“Estamos con mucho temor”, confesó John Tobar, habitante de la zona y líder comunitario, en diálogo con Blu Radio. La noche del ataque, los vecinos salieron a la calle sin saber si se trataba de una explosión controlada o de un hecho criminal. Al día siguiente, la magnitud del atentado ya era imposible de ocultar.

Aunque poco a poco han llegado campañas de solidaridad y apoyo de la administración local, la sensación de inseguridad persiste. “Nosotros solíamos sentirnos seguros por estar cerca de la base aérea, pero hoy ya no”, agregó Tobar.



Solidaridad de la comunidad en medio de la tragedia

El impacto del atentado no solo fue material. Según la comunidad, los más afectados han sido los pequeños comercios, desde tiendas de barrio hasta supermercados y restaurantes, que hoy enfrentan pérdidas enormes. También se reportan daños en viviendas cercanas, como ventanas reventadas y fachadas afectadas por la onda explosiva.

Alias Sebastián fue capturado por la misma comunidad luego de que detonara el carro bomba cerca de una base aérea. Foto: redes sociales.

La Junta de Acción Comunal organizó reuniones para coordinar la recuperación y la alcaldía convocó a jornadas de apoyo, incluida una procesión desde la iglesia San Pío X hasta el punto de la explosión, como un acto simbólico de unión y esperanza.

Los niños del sector también han sentido el golpe emocional. “Esto es un antes y un después para ellos. Estaban jugando o estudiando cuando estalló la bomba”, relató Tobar, quien destacó la importancia de las brigadas psicosociales que ya comenzaron a atender a la comunidad.



Más seguridad y un debate pendiente

Tras el atentado, la presencia de la fuerza pública ha aumentado, aunque los habitantes creen que todavía no es suficiente. “Necesitamos más pie de fuerza, no podemos confiarnos otra vez”, señaló el líder comunitario.

El hecho también reabrió un viejo debate: ¿debe seguir la base aérea en medio de la ciudad? Para algunos vecinos, su permanencia convierte a la zona en un blanco constante y limita el desarrollo urbano. Otros, en cambio, insisten en respaldar a la Fuerza Aérea y mantener su presencia.

Entre tanto, Villacolombia intenta levantarse. Entre la fe, la solidaridad y la resiliencia, sus vecinos se aferran a la esperanza de que nunca más tengan que decir: “Estamos con mucho temor”.