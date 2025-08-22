Publicidad

Publicidad

Padre de víctima mortal de atentado en Cali: "Uno no espera enterrar a sus hijos"

El joven estaba a punto de empezar un nuevo trabajo con la Secretaría de Educación para así poder cumplir sus sueños y ayudarle económicamente a su familia.

Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 10:02 p. m.

El dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en el atentado de Cali, que dejó seis muertos y más de 70 heridos, se siente con fuerza en los barrios populares de la ciudad.

Alexander Zúñiga, padre de John Alexander Zúñiga, una de las víctimas mortales, relató en Recap Blu cómo se enteró de la tragedia y cómo ahora afronta la velación de su hijo, que apenas empezaba a construir un futuro.

"Uno como padre lo que uno quiere, como todo padre de familia de aquí de la ciudad de Cali espera que sus hijos lo entierren a uno y no uno a sus hijos. Mi hijo apenas está empezando a vivir”, expresó en entrevista con Recap Blu.

El atentado, ocurrido en una de las zonas más concurridas del centro de Cali, sorprendió a John Alexander cuando acompañaba a su tía a realizar unas compras. Según su padre, en medio de la confusión generada por la explosión, un ciudadano llamó al teléfono de un familiar para informar lo sucedido.

“Me mandaron un video y cuando lo vi sentí que se me fue el alma del cuerpo”, relató Alexander, quien aún lucha por asimilar la pérdida.

Foto: AFP

John Alexander había regresado a Colombia en diciembre, luego de tres años en España, con la ilusión de retomar su vida laboral en su ciudad. De hecho, estaba a punto de firmar un contrato con la Secretaría de Educación, oportunidad que le abría la puerta para estabilizarse. Su proyecto de vida incluía apoyar a su familia y cumplir el sueño de comprarse un carro.

“Era un muchacho noble, trabajador, sin vicios, con ganas de salir adelante”, lo describió su padre.

Incertidumbre por salud de otro familiar

La tragedia también golpeó a otros miembros de la familia. La hermana de Alexander, quien estaba junto a su sobrino en el momento de la explosión, permanece hospitalizada en estado crítico. El primer reporte de los médicos fue desalentador, pues le informaron que ella podría perder un brazo debido a la gravedad de las heridas, pero ahora solo resta esperar para ver cómo evoluciona.

“Yo soy el pilar de mi casa y no me puedo caer. Me quedan mis sobrinos, mis hermanos, y tengo que seguir trabajando”, afirmó.

Finalmente, el padre de John Alexander envió un mensaje directo al Gobierno y a los grupos ilegales.

“Las bombas no han destruido edificios ni entidades, solo han destruido vidas de gente humilde, trabajadora. Están atacando al pueblo, a la gente de a pie”, concluyó.

