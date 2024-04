Gobernador de Nariño: "No estoy buscando desmovilización del frente Comuneros del Sur del ELN"

"No estoy buscando ninguna desmovilización ni mucho desarme del frente comuneros del sur del Eln, eso es potestad del gobierno nacional", dijo el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, tras asegurar que con o sin congelamiento de la mesa de diálogos de paz, su propuesta sigue firme para lograr conversar con toda la sociedad y grupos armados ilegales para recuperar la tranquilidad en la región.

La reacción del mandatario seccional se da luego de varios comunicados en los cuales la delegación de diálogos y el comandante de la guerrilla del ELN aseguran que las conversaciones regionales de paz buscan promover por debajo de la mesa la desmovilización del frente comuneros del sur del ELN en Nariño, desconociendo a la delegación del ELN y la mesa donde participa la comunidad internacional y la iglesia católica.

Escobar, en entrevista con Blu Radio, afirmó que no le está pidiendo permiso a los grupos armados ilegales para transformar el territorio, y les está diciendo que hoy en día la coca no es negocio y que las comunidades no tienen por qué estar sometidas a la siembra de cultivos ilícitos.

Aseguró que, si el gobierno nacional lo autoriza, está dispuesto a reunirse con la delegación del ELN y explicar en detalle cuál es el fin de los acercamientos en Nariño con los integrantes del frente comuneros del sur, y advirtió que nunca se ha prestado para una conducta contraria al juego limpio y la buena fe que deben caracterizar las conversaciones de paz.

Bandera ELN Foto: AFP

Publicidad

Afirmó que su intención está avalada por el gobierno central y que muestra de ello son las dos reuniones que en las últimas semanas se han logrado entre delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz e integrantes del frente comuneros del sur, para establecer la ruta que permita consolidar el desminado humanitario al que se comprometió esta guerrilla cuando aceptó el llamado a los diálogos regionales.

"Aquí no hay doble política de paz", como dice en su comunicado la delegación de diálogos del Eln. Este es un esfuerzo de las comunidades y autoridades de Nariño por lograr que baje la confrontación armada en las zonas donde el Eln tiene una marcada presencia, y que las comunidades puedan retornar a sus veredas y corregimientos, dijo Escobar.

Publicidad

Manifestó su intención de buscar que todos los grupos armados ilegales se comprometan a un pacto de un cese multilateral de fuego y hostilidades porque de nada servirá un diálogo social de paz si no hay compromisos que se puedan cumplir, insistió el mandatario seccional.

El jefe de la administración departamental aseguró que la tensión entre el comando central del Eln (COCE) y el frente comuneros del sur la deben dirimir ellos y no es competencia del gobernador, pues está seguro de que esta guerrilla del Eln ha hecho presencia en Nariño desde hace más de 40 años.

Indicó que la guerra entre grupos armados ilegales está centrada en la minería ilegal, ya que la economía de la hoja de coca atraviesa por los peores momentos y ya no es rentable, lo que ha hecho que la disputa territorial ponga en riesgo la vida de los pobladores en 24 de los 64 municipios de Nariño donde hay yacimientos auríferos.

"Nunca me prestaré para ningún 'show' con supuestas desmovilizaciones y menos para dividir una guerrilla tan antigua como el Eln", sostuvo el gobernador de Nariño, tras advertir que mantienen firme su propuesta de diálogo regional, porque aseguró que ningún grupo armado ilegal se puede interponer en la construcción del plan de desarrollo para un departamento que ha sido víctima de una guerra que no es de los nariñenses.