Gobernadora del Valle respalda anuncio de mindefensa para iniciar bombardeos contra disidencias

La mandataria también reiteró su llamado para fortalecer la tecnología anti drones en la región.

Gobernadora del Valle y ministro de Defensa
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 11:26 a. m.

En el más reciente consejo de seguridad realizado en Cali, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que en el suroccidente del país se realizarán bombardeos por parte de la Fuerza Pública, para contrarrestar el accionar delictivo de grupos armados ilegales como las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', entre otros.

Estos bombardeos se desarrollarán inicialmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca si se cumplen ciertas condiciones que definen el Gobierno nacional y el Derecho Internacional Humanitario.

Al conocer el anuncio y teniendo en cuenta el incremento de ataques aéreos que la disidencia 'Jaime Martínez' ha perpetrado en el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro manifestó su respaldo al anuncio del ministro, asegurando que la ofensiva debe ser fuerte contra este grupo ilegal para proteger a los vallecaucanos.

"En las únicas veces en las que no se pueden hacer los bombardeos es porque hay menores o sociedad civil alrededor y es difícil, pero nosotros estamos de acuerdo. En donde se pueda bombardear, hay que bombardear porque nosotros sí tenemos mucha afectación aquí. Y si no los bombardeamos nosotros, pues ellos van a afectarnos con actos terroristas como ha venido pasando en Cali, Jamundí, Riofrío y Buenaventura", indicó la mandataria vallecaucana.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, además, reiteró su llamado para fortalecer la tecnología antidrones en la región y así proteger al departamento de ataques aéreos que han afectado a civiles y miembros de la Fuerza Pública.

