Gobierno y Coordinadora Ejército Bolivariano retoman diálogos de paz tras superar impase en Tumaco

Después de que funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclararan los alcances de la Resolución 149 del 10 de agosto de 2025, mediante la cual se designó como facilitador al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano decidieron continuar con la jornada de diálogos prevista para los días 21, 22 y 23 de agosto en el resguardo indígena Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco, en el Pacífico nariñense.

Según trascendió, la jornada de la tarde de este miércoles 20 de agosto se vio suspendida momentáneamente luego de que el jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, manifestara su preocupación por los alcances de la resolución, en la cual se establece textualmente que el facilitador Luis Alfonso Escobar Jaramillo “contribuya con la labor asignada a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley en el departamento de Nariño”.

Aunque Novoa no quiso dar declaraciones en cámara ni permitir que lo grabaran, sí señaló que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, tiene la potestad de nombrar a sus inmediatos colaboradores. Sin embargo, advirtió que para la verificación de la voluntad de paz de la Coordinadora está la delegación designada por el Gobierno y aseguró que debe haber una socialización previa para evitar duplicidad de funciones.

Todo comenzó cuando el jefe de la delegación del Ejecutivo, Armando Novoa, pasadas las dos de la tarde de este miércoles 20 de agosto, pidió una reunión por separado con los países garantes y los representantes de la comunidad internacional, a quienes informó sobre la resolución y manifestó sus inquietudes acerca de la delimitación de funciones.

Después de casi 20 minutos de consultas con los países garantes y la comunidad internacional, la delegación del Gobierno regresó a la mesa, donde indicó que no estaba de acuerdo con la resolución y presentó sus explicaciones a puerta cerrada. Allí se tomó la decisión de suspender la jornada hasta tanto no se realizaran consultas con Bogotá.

Voceros presentes en la reunión, que pidieron el anonimato, dijeron a Blu Radio que, tras cerca de 30 minutos de llamadas telefónicas, se logró superar el impase y las delegaciones acordaron continuar con la agenda programada para este jueves 21 de agosto, con los temas relacionados con la creación de las primeras zonas integrales de capacitación y ubicación temporal, que se instalarán en Nariño y Putumayo con la llegada de los primeros 120 combatientes de los distintos frentes que hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

“Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Mucho mejor que los mandatarios locales estén involucrados de lleno en el proceso de paz, eso alimentaría y ayudaría mucho a este proceso que todavía no sabemos ni tenemos una definición concreta de qué va a pasar. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lo que debe hacer es acercar a todos los municipios, a todos los alcaldes, a las organizaciones sociales, a los indígenas, para que formemos un bloque de poder alrededor de la paz”, aseguró Walter Mendoza, jefe de la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Expertos en derecho consultados por Blu Radio manifestaron que la resolución expedida por el Gobierno Nacional también puede interpretarse como una garantía jurídica que faculta al gobernador de Nariño para participar dentro de la mesa, sin que ello constituya necesariamente un obstáculo para la toma de decisiones o la firma de acuerdos que conlleven a la paz territorial.