Hombres armados interceptan una ambulancia para acabar con la vida de un herido en Nariño

En horas de la noche de este viernes, 15 de agosto, se registró un fuerte ataque a una ambulancia que transportaba a Neider Nastacuas, un agricultor que fue asesinado por desconocidos que interceptaron el vehículo en el cual era transportado a un centro asistencial en Pasto, pues ante había resultado herido en hechos confusos en Ricaurte, Nariño.

Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, le comentó a Blu radio que las autoridades investigan los móviles que produjeron el atentado contra un conductor de taxi en el ataque a este agricultor, que murió de manera instantánea, mientras que Nastacuas resultó herido.

El funcionario advirtió que las informaciones preliminares indican que la ambulancia fue interceptada a la altura del sitio conocido como San Miguel en la vía Mallama-Túquerres, en Nariño, por hombres fuertemente armados, que, una vez identificaron a la víctima, lo asesinaron frente al personal médico.

Ataque a Neider Nastacuas // Foto: suministrada

“No sabemos quién es el conductor del taxi que minutos antes había sido asesinado en pleno centro de Ricaurte”, dijo Gámez, quien aseguró que "es muy difícil la situación en ese municipio nariñense", debido a que el alcalde de esa población tuvo que salir huyendo ante las amenazas proferidas en su contra por desconocidos.

Asimismo, advirtió que el personal médico resultó ileso del ataque y manifestó que el panorama de orden público es complejo, pues apareció una lista en donde declaran objetivo militar a varias personas e investigan si Nastacuas hacía parte.

Por ahora, se desconoce a qué grupo pertenecen estos hombres y, ante estos hechos, este sábado, 16 de agosto, se convocó un consejo local extraordinario de seguridad.

Según un residente de la zona, desde hace varias semanas hombres fuertemente armados rondan la zona rural de esta población en donde han intimidado a las comunidades, en su gran mayoría integrantes de los pueblos Awá.