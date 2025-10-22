Hoteles de Cali superarán el 90 % de ocupación por los conciertos de Shakira

Ya solo faltan tres días de los conciertos de Shakira en Cali, y la capital vallecaucana se encuentra ultimando detalles para recibir no solo a la artista barranquillera sino a los más de 24.000 visitantes que llegarán para asistir a estos espectáculos.

Ya inició el montaje de la tarima principal del concierto en el estadio Pascual Guerrero, proceso al que se le está haciendo verificación permanente para evitar que la gramilla de la cancha sufra graves daños con ambas presentaciones, que dejarán ganancias superiores a los 20 millones de dólares cada una.

Por otra parte, ya está listo el dispositivo de seguridad para el concierto y otros eventos de la ciudad que se realizarán los días 25 y 26 de octubre, donde todas las capacidades de la Policía estarán dispuestas para garantizar que las actividades se desarrollen en completa normalidad.

"Vamos a tener tres anillos de seguridad, estaremos acompañados por todas las especialidades de la Policía como lo son Carabineros y la Dirección de Investigación Criminal. Tendremos dactilocopistas y documentólogos para evirar plagios y suplantaciones. Son seis mil uniformados al servicio en función de la anticipación y prevención", indicó el general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali.



Ya comienzan a llegar los visitantes de otras zonas del país e internacionales que asistirán a los conciertos de Shakira este fin de semana. El presidente de Cotelco Valle, Diego Ospina, indicó que con este espectáculo, la capacidad hotelera de Cali superó sus registros históricos para este último fin de semana de octubre.

"Estamos estimando que tendremos una ocupación hotelera promedio del 94%, es una ocupación muy alta para este destino, 24.200 visitantes aproximados, y estimamos que se generarán entre 3.000 y 4.000 empleos directos temporales por lo que tiene que ver en la logística, el desarrollo de las iniciativas de negocio", aseguró Ospina.

Hay que recordar que durante los días sábado y domingo hay cierres viales desde el mediodía en Cali. Se restringirá el paso de vehículos en la calle Quinta, desde Comfenalco hasta el Éxito de San Fernando y en la avenida Roosevelt desde la biblioteca departamental hasta la iglesia del Templete.