Imputado exalcalde de Bolivar, Valle del Cauca, por presuntos hechos de corrupción

El exalcalde del municipio de Bolívar, Valle del Cauca, Nodier de Jesús Cardona Patiño fue imputado por la Fiscalía General de la Nación, como presunto responsable del delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, junto a otros dos exfuncionarios públicos de este municipio.

Según el ente investigador, el exalcalde es señalado presuntos hechos de corrupción en el proceso contractual del sector educativo para la zona rural de su municipio, el cual fue adjudicado a una fundación que figuraría como propiedad de él mismo, además de establecer vínculos familiares y laborales cercanos de quienes salieron favorecidos con otros contratos.

Serían en total seis los contratos que el exalcalde Cardona habría celebrado, los cuales ascienden a 120 millones de pesos, en prestación de servicio a familiares de una funcionaria del ministerio de Educación.

La Procuraduría advirtió favorecimiento y cooptación de la contratación por este grupo familiar.



En el proceso también están siendo investigados el exsecretario de Educación de Bolívar, Wilmer Andrés Segura, y la exdocente nombrada por la Gobernación del Valle, María Cecilia Botero.