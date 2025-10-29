Exfuncionario del AMVA busca preacuerdo en caso de presunta corrupción en alcaldía de Quintero

Un importante paso para el esclarecimiento de casos de presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero en la ciudad de Medellín podría producirse en los próximos días si un juez avala la solicitud de principio de oportunidad al que pidió acogerse un implicado en el proceso por contratos entre Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí.

Aunque aún no se conoce quién sería el exfuncionario del Área Metropolitana interesado en llegar a un acuerdo con la justicia en este caso, por ahora se conoce que la petición fue radicada el pasado 3 de octubre, y se presume que este mismo procesado es quien habría puesto ya en conocimiento de la Fiscalía elementos que probarían la influencia de Miguel Quintero, hermano del exalcalde, en procesos de contratación en la autoridad ambiental.

Sobre ese material que ha revelado parcialmente en el caso el ente acusador durante la imputación y que también se ha conocido a través de medios de comunicación, esto dijo en su momento el fiscal del caso sobre el posible direccionamiento de contratos hacia el Cuerpo de Bomberos, cuyo comandado por Misael Cadavid.

"Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero, y desde la estructura interna de la entidad, Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas", declaró durante las audiencias el representante de la Fiscalía.



Conocedores del proceso judicial aseguran que una eventual aval de ese preacuerdo sería clave para esclarecer este y otros hechos de posible corrupción que avanzan tanto en la justicia como en entidades de control.