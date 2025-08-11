Iniciaron los controles de movilidad con acompañamiento de la Policía en Cali

Iniciaron los controles focalizados por parte de la Secretaría de Movilidad en compañía de uniformados de la policía para evitar que sean agredidos en medio de los operativos, ya que en lo corrido del año se han registrado más de 50 casos de agresiones a los funcionarios.

Las autoridades tendrán los puestos de control en aquellos puntos donde se ha evidenciado un mayor número de infracciones por parte de los conductores, por lo que con ello buscarán recuperar el control en las vías.

"Estamos verificando que todas las personas tengan la documentación al día, la revisión técnico mecánica, el SOAT, la licencia de condición y que todo esté como debe ser y como lo exigen las normas de tránsito, y que la movilidad también se realice de manera adecuada", dijo Sergio Moncayo, sub secretario de movilidad.

También habrá controles especiales en los carriles del MIO, para sancionar a aquellos ciudadanos que de manera imprudente, usen las vías que son exclusivas para el sistema de transporte público.

"Vamos a tener intervenciones focalizadas en el Mio y en otros barrios de la ciudad, donde infortunadamente esos ciudadanos que hacen el transporte informal, vienen convirtiendo esto en un problema, por eso vamos a hacer un buen trabajo para garantizar el orden en la ciudad y garantizar de manera exitosa", dijo el brigadier Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

A estos operativos, se suman la llegada de 42 nuevas cámaras de foto multas que serán instaladas en el mes de septiembre en diferentes puntos de la ciudad para reforzar los operativos de las autoridades.