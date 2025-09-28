Investigan asesinato de estudiante de 16 años en La Victoria, Valle del Cauca

Conmoción generó en el norte del Valle del Cauca el homicidio del joven Jerónimo Castaño, de 16 años, estudiante de grado once de la Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla, del municipio de La Victoria, quien fue atacado a disparos a las afueras de su casa.

El crimen fue perpetrado por dos hombres jóvenes que llegaron hasta el sector donde residía el menor y, después de dispararle, intentaron huir a bordo de una motocicleta; sin embargo, gracias a la rápida reacción de las autoridades, fueron capturados metros más adelante. Aunque la familia de la víctima lo trasladó al hospital, falleció minutos después.

“Rechazamos el vil asesinato del estudiante Jerónimo Castaño Martínez. La violencia arrebata la vida de un joven que tenía grandes sueños por cumplir, y esto nos golpea como sociedad de manera profunda. Nuestra solidaridad con su familia. Pedimos celeridad en la investigación, pues sus victimarios fueron capturados”, indicó Ana Milena Ortiz Sánchez, subsecretaria de Calidad Educativa del Valle.

En el momento de la captura se identificó que los agresores tenían 18 y 17 años de edad; además, se les incautó un arma de fuego tipo revólver y el vehículo en el que pretendían huir.



“Con este asesinato son ya más de seis los casos que se suman en nuestro departamento de estudiantes de nuestras instituciones educativas que han sido asesinados este año. Pedimos justicia y solicitamos que las autoridades actúen con diligencia”, finalizó la subsecretaria.