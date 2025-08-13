Investigan asesinato de líder indígena en El Dovio, Valle del Cauca

En medio de la creciente ola de violencia que azota a las comunidades indígenas del Valle del Cauca, fue hallado sin vida Yeison Aizama Variaza, miembro de la guardia indígena del resguardo DAI UMADAMIA, ubicado en el municipio de El Dovio.

El vil asesinato ocurrió el pasado 11 de agosto, alrededor de las 7:30 de la mañana y, al parecer, fue atacado por hombres desconocidos que dispararon indiscriminadamente contra él.

El asesinato del joven líder ha causado profundo dolor e indignación entre la comunidad Embera, que denuncia vivir en constante temor y zozobra debido a las acciones violentas que amenazan su integridad y su territorio ancestral.



Rechazo de organizaciones indígenas

La ORIVAC (Organización Regional Indígena del Valle del Cauca) ha expresado su repudio frente a este nuevo hecho de violencia.

"Rechazamos contundentemente este hecho violento que ha sucedido con nuestro hermano de la nación Embera", expresó Lindemar Andrade, exconsejero de la ORIVAC.

En el más reciente comunicado, la organización envió un abrazo solidario a la familia y amigos de la víctima e hizo un llamado al Gobierno y a la Fiscalía para que adelanten las investigaciones pertinentes.

"Llamamos a la Defensoría del Pueblo para que brinde asesoría integral y acompañamiento a la familia de la víctima. Igualmente, a la Personería Municipal de El Dovio, al Ministerio del Interior, a la Procuraduría y a la Organización de las Naciones Unidas", se lee en el comunicado.

