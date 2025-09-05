Ley seca y otras medidas de seguridad para el clásico América vs. Deportivo Cali

La Alcaldía de Cali y la Policía anunciaron medidas de seguridad y de para el clásico del fútbol vallecaucano entre América y Deportivo Cali, que se jugará el domingo 7 de septiembre. Una de esas medidas fue decretar Ley Seca en un perímetro de 300 metros alrededor del estadio Pascual Guerrero y del parque La Jovita, y regirá partir de las cero horas del domingo 07 de septiembre y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 8 de septiembre.

“Vamos a tener tres anillos de seguridad, con más de 1000 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana y todas las capacidades, tanto de talento humano como logísticas, como por ejemplo los sistemas biométricos y drones para vigilar este clásico del fútbol”, precisó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Bello.

La secretaria de Paz y Cultura Ciudadana Distrital, Nigeria Rentería, hizo un llamado a los hinchas del fútbol que anunciaron una marcha, para que la realicen sin afectar en ningún sentido los derechos de los demás. “La idea es que puedan manifestar cuáles son sus inquietudes e inconformidades, en una muestra de respeto por la diferencia y armonía entre todos y todas”, argumentó la funcionaria.

El dispositivo incluye la vigilancia por aire con drones y el helicóptero ‘Halcón’, así como el accionar de Carabineros y las unidades anti-explosivos. Organismos de emergencias estarán articulados desde un Puesto de Mando Unificado (PMU).