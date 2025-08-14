Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 400 menores reclutados en Cauca en los últimos 18 meses: Defensoría

Más de 400 menores reclutados en Cauca en los últimos 18 meses: Defensoría

Solo en los primeros siete meses del año se han registrado 64 casos, una cifra que mantiene la alerta sobre un delito considerado crimen de guerra.

Reclutamiento menores de edad
Reclutamiento menores de edad
Foto: AFP, referencia
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: agosto 14, 2025 03:03 p. m.

La Defensoría del Pueblo alertó que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales sigue golpeando a las comunidades más vulnerables del país. Durante 2024 se documentaron 596 casos y, entre enero y julio de 2025, ya se han registrado 64 nuevos hechos. La mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y residen en departamentos con fuerte presencia de estructuras armadas.

Panorama de 2024

De los 596 casos reportados, 364 corresponden a niños y adolescentes varones y 232 a niñas y adolescentes.

La pertenencia étnica de las víctimas evidencia un alto impacto en pueblos originarios: 282 eran indígenas, 198 no se reconocen en ningún grupo étnico, 78 carecen de información y 38 eran afrocolombianos.

Los grupos armados señalados como responsables incluyen:

  • Estado Mayor Central: 240 casos.
  • Disidencias sin especificar: 180.
  • Grupo sin identificar: 94.
  • ELN: 28.
  • Otros (Segunda Marquetalia, crimen organizado y frentes menores): 54.
Preocupante panorama de reclutamiento en Colombia
Preocupante panorama de reclutamiento en Colombia
X: @DefensoriaCol

El Cauca lidera la lista de departamentos más afectados con 374 casos, seguido por Norte de Santander (37), Antioquia (29), Valle del Cauca (24) y Huila y Putumayo (21 cada uno). Los meses más críticos fueron enero (80 casos), febrero (52) y marzo (72).

Situación enero - julio 2025

En los primeros siete meses de este año, la Defensoría registró 64 casos: 36 niños y adolescentes y 28 niñas y adolescentes.

Por pertenencia étnica: 39 indígenas, 21 sin grupo étnico reconocido y 4 afrocolombianos.

Presuntos responsables:

  • Estado Mayor Central: 28 casos.
  • Disidencias sin especificar: 14.
  • Ejército Gaitanista de Colombia: 8.
  • ELN: 7.
  • Segunda Marquetalia: 5.

El Cauca vuelve a encabezar los reportes con 27 casos, seguido de Nariño (7), Chocó (6), Antioquia (5) y Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno). Los picos de reclutamiento se registraron en enero y marzo (13 casos cada uno) y en junio (10).

Publicidad

Llamado urgente

La Defensoría del Pueblo calificó el reclutamiento forzado como un crimen de guerra y pidió acciones inmediatas del Estado para prevenirlo y sancionar a los responsables. Según la entidad, la persistencia de este delito vulnera gravemente los derechos fundamentales de los menores y perpetúa el ciclo de violencia en los territorios afectados.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reclutamiento de menores

Cauca

Menores de edad