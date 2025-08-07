Publicidad

Publicidad

Más de 43.000 estudiantes de colegios en Buenaventura no están recibiendo alimentación escolar

Más de 43.000 estudiantes de colegios en Buenaventura no están recibiendo alimentación escolar

El Ministerio de Educación todavía no gira los recursos para el PAE por lo que queda del calendario académico. El presupuesto solo cubrió hasta el 4 de agosto la alimentación de los estudiantes.

Colegios en Buenaventura se encuentran sin el Plan de Alimentación Escolar por falta de recursos.
Alcaldía de Buenaventura.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 07, 2025 11:07 a. m.

Suspendido se encuentra el plan de alimentación escolar PAE en Buenaventura, Valle, por falta de recursos para la ejecución del programa en el Distrito. Autoridades manifestaron que hubo financiación hasta el 16 de junio, pero, por días no ejecutados en horas sin actividad académica, se logró extenderlo hasta el pasado 4 de agosto.

A la espera de recursos

En este momento, las diferentes instituciones educativas, oficiales y estudiantes están a la espera de que los recursos sean girados lo más pronto posible para reactivar el servicio.

"Quiero informarle a toda la comunidad que estamos esperando los recursos que les hemos requerido a la Unidad Administrativa Especial para asignar los recursos correspondientes para el segundo contrato que les permita finalizar la prestación de este servicio con el año escolar en el mes de noviembre", dijo Joaquín Orobio, secretario de etno-educación de Buenaventura.

En ese mismo sentido, el funcionario público manifestó que se hizo la solicitud a otras entidades para que se garantice el debido proceso de asignación de recursos que se requieren para seguir con el plan de alimentación escolar.

"Hemos invitado a que nos acompañen a este gran propósito los organismos como la ´Procuraduría, la Personería, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, y todos los organismos de control para que nos acompañen en la garantía de los derechos de los niños en este programa de alimentación", expresó Orobio.

Actualmente, más de 43.000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales tanto de la zona urbana como la rural se están viendo afectados.

