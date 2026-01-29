En vivo
Niño de un año de edad murió en medio del incendio de su casa en La Unión, Valle del Cauca

Niño de un año de edad murió en medio del incendio de su casa en La Unión, Valle del Cauca

Otro niño de dos años logró ser rescatado por los bomberos, y está siendo atendido en el hospital local.

