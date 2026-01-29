Niño de un año de edad murió en medio del incendio de su casa en La Unión, Valle del Cauca

Una tragedia se registró en la tarde del miércoles en el norte del Valle del Cauca, que hoy tiene conmocionada a la comunidad del municipio de La Unión. Dos niños de uno y dos años de edad, quedaron atrapados entre el fuego, mientras su vivienda se incendiaba.

La comunidad angustiada trató de ayudar a los pequeños, sin embargo, sus esfuerzos obstaculizaron la labor de los bomberos del municipio, que tuvieron que dispersar la multitud para poder mitigar las llamas y atender la emergencia.

A pesar de los esfuerzos, lamentablemente el niño más pequeño falleció, tras haber sufrido graves quemaduras e inhalar el humo de la conflagración, su hermano logró ser rescatado con vida y se encuentra bajo cuidado médico en el hospital local de La Unión.

"Desafortunadamente la comunidad no tiene cultura e hicieron difícil el acceso y nos tocó dar la vuelta. Es muy lamentable, que yo recuerde nunca habíamos perdido a un niño en una emergencia aquí en nuestro municipio. Fue una responsabilidad de los padres y es una lección para todo el mundo, no podemos dejar a los niños solos en la casa", señaló el teniente Miguel Aguirre, comandante de Bomberos de La Unión, Valle.



Según testimonio de los vecinos de la zona, los niños se encontraban en su casa encerrados, pues la madre y el padrastro de los menores habían salido horas antes. Situación que genera indignación pues denuncian que era algo que constantemente hacían los adultos en esta vivienda.