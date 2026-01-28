En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ordenan refuerzo de la seguridad en el centro del Valle por extradición de alias 'Pipe Tuluá'

Ordenan refuerzo de la seguridad en el centro del Valle por extradición de alias 'Pipe Tuluá'

El cabecilla de la banda ‘La Inmaculada’ tendrá que responder ante la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad