Ordenan refuerzo de la seguridad en el centro del Valle por extradición de alias 'Pipe Tuluá'

El ministro de Justicia confirmó que esta semana se firmó la resolución que deja en firme la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', cabecilla principal de la banda criminal La Inmaculada, que delinque en el centro del Valle del Cauca, quien enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con narcotráfico.

Aunque el traslado de Marín Silva al país norteamericano se había anunciado en diciembre, su defensa presentó un recurso de reposición intentado frenar la extradición, el cual finalmente no dio resultado.

Alias 'Pipe Tuluá' es requerido en los Estados Unidos por tres delitos relacionados con distribuir y poseer cocaína importada ilícitamente a ese país.

Actualmente, se encuentra pagando una pena en Colombia de 30 años de prisión por 46 homicidios, permaneciendo recluido en la estación de Los Mártires, en Bogotá, luego de haber pasado un periodo en la cárcel La Picota.



"Yo creo que es importante, primero, porque se logró establecer su culpabilidad en muchas de las cosas que se generaban en Tuluá, el tema de la inseguridad, las extorsiones que estaban generando en Tuluá, entonces esperamos que eso se pueda mejorar. Que tengan una mayor tranquilidad los tulueños y que podamos darle la seguridad que están esperando", fue la reacción de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al conocer la confirmación en firme de la extradición.

Alias 'Pipe Tuluá' tiene una trayectoria criminal de más de 30 años y, a pesar de estar privado de la libertad, desde prisión las autoridades le atribuyen continuar coordinando actividades delictivas en el centro del Valle del Cauca y manteniendo control sobre la banda criminal La Inmaculada.

"Se logró este resultado que ya lo decidió el presidente y el Gobierno nacional. Lo que sí vamos es a reforzar, por supuesto, es la seguridad en el municipio de Tuluá para que ya no vaya a haber retaliaciones", añadió la gobernadora anunciando el fortalecimiento de la Fuerza Pública en el centro del departamento.