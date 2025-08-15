Ofrecen recompensa de 50 millones por información de médica secuestrada en Sevilla, Valle

Se completan 24 horas desde el secuestro de la médica Daniela Hernández Montoya, quien fue abordada por hombres armados en la salida del colegio San Luis, en Sevilla, Valle del Cauca, en el momento en el que recogía a sus hijos y la obligaron a ir con ellos hacia la zona rural.

Hay que señalar que, en el momento en el que ocurrieron los hechos, la mujer se encontraba junto a sus niños de 4 y 8 años de edad, que inicialmente habían sido raptados también, pero horas después fueron dejados en libertad.

En la mañana de este viernes se realizó un consejo de seguridad, en el norte del Valle del Cauca, para definir el plan de acción para garantizar el regreso a la libertad de la víctima, sin comprometer su integridad.



Recompensa

"Se ha establecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos para los ciudadanos que nos puedan ofrecer información que nos permita dar con el paradero de la persona que se encuentra privada de la libertad", señaló el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.

Las pistas principales de la investigación son los vehículos en los que fueron llevados la médica y sus niños. La camioneta propiedad de la víctima y un vehículo Mazda en el que se movilizaban sus secuestradores.

"Este sigue siendo un hecho profundamente lamentable, porque una madre sigue secuestrada. Desde la Personería hemos activado todas nuestras capacidades institucionales buscando su pronta y segura liberación. Incluyendo gestiones de comunicación con líderes eclesiásticos y líderes comunales en la zona rural", señaló el personero de Sevilla, Jhon Osorio.

La principal hipótesis que manejan las autoridades sobre este secuestro apunta hacia el cobro de una extorsión, pues además de su labor en el hospital Centenario de Sevilla, la familia de la doctora Daniela es propietaria de una empresa productora de café.

La general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle, confirmó la llegada de refuerzo policial en el municipio de Sevilla, no solo para apoyar la investigación, sino para garantizar la seguridad durante los siguientes días, donde se celebra el Festival de la Bandola.

Aunque no se ha establecido quiénes serían los responsables del secuestro hay que tener en cuenta que en esta zona del municipio delinque el frente 57 Yair Bermúdez, de las disidencias de las Farc.

