Ordenan libertad para Juan Carlos Uribe, presunto responsable del crimen de su hermano en Cali

Un juez de garantías de Cali dejó en libertad a Juan Carlos Uribe Bejarano, acusado por la Fiscalía de ser el autor intelectual del asesinato de su hermano, el empresario y abogado Jorge Hernando Uribe Bejarano.

Aunque el ente acusador le imputó los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, el juzgado determinó que no se cumplían los requisitos legales para imponer medida de aseguramiento en centro carcelario.

De esta forma, Uribe Bejarano continuará vinculado al proceso penal, pero podrá enfrentar el juicio en libertad.

La decisión fue tomada el pasado 20 de septiembre por el Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes para justificar una detención preventiva.



Juan Carlos Uribe (foto principal) habría asesinado a su hermano Fotos: suministradas

Juan Carlos Uribe no aceptó los cargos que se le imputaron y su defensa ha sostenido que no existe una conexión directa entre él y los responsables materiales del crimen.

El caso ha conmocionado a la ciudad de Cali y al departamento del Valle del Cauca por la gravedad de los hechos y el vínculo familiar entre la víctima y el presunto determinador.

Jorge Hernando Uribe fue reportado como desaparecido el 6 de abril de 2025, luego de haber compartido un almuerzo con su hermano en un restaurante del norte de la ciudad. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

Tres días después, su vehículo fue encontrado abandonado en la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, zona rural de Cali. En el mismo sector se hallaron restos óseos calcinados, que más tarde fueron identificados por Medicina Legal como pertenecientes al empresario. La confirmación oficial de su muerte se dio el 17 de abril, tras varios días de análisis forense.

Juan Carlos Uribe Bejarano, sospechoso del crimen de su hermano Foto: suministradas

Con base en investigaciones adelantadas por la Sijín y la Fiscalía, se estableció una posible responsabilidad de Juan Carlos Uribe en la planificación del crimen. Según el ente acusador, Uribe Bejarano habría contratado a dos sicarios, identificados como Moisés Betancur Zamora y Brian Eduardo Garcés Peláez, para asesinar a su hermano.

La Fiscalía sostiene que cuenta con pruebas como conversaciones por mensajería, contradicciones en los testimonios y registros de movimientos que vincularían a Juan Carlos con los autores materiales.

El 18 de septiembre, Juan Carlos Uribe fue capturado en su oficina en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde se desempeñaba como jefe de protocolo.

Dos días después, durante la audiencia de legalización de captura, el juez decidió no enviarlo a prisión, decisión que podría ser apelada por la Fiscalía en los próximos días.

A pesar de la libertad otorgada, Juan Carlos Uribe sigue vinculado al proceso y deberá comparecer ante la justicia en caso de que se convoque una audiencia de formulación de acusación o se defina la apertura de un juicio.

La familia de la víctima ha pedido celeridad en el caso, horas antes de que el juez diera libertad a Juan Carlos Bejarano, su sobrina, Alejandra Uribe, hija de la víctima dijo al portal web Tu Barco, que "las pruebas que tiene la Fiscalía son contundentes, hay llamadas, mensajes de WhatsApp y relación de viajes que involucrarían a Bejarano con los presuntos sicarios, además, afirmó que siente temor por su vida y la de sus hijas".

Este caso, que involucra a una reconocida familia de Cali, ha despertado un amplio interés público y ha sido seguido de cerca tanto por los medios de comunicación como por sectores de la sociedad civil que exigen justicia y esclarecimiento de los hechos.