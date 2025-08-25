Piden refuerzo al sistema de video vigilancia de Cali tras atentado terrorista

El reciente atentado con explosivos frente a la base aérea Marco Fidel Suárez volvió a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de Cali en materia de seguridad.

La ausencia de cámaras en funcionamiento en puntos estratégicos, como la vía que conecta a Juanchito con la Fuerza Aérea, generó preocupación ciudadana, ya que uno de los dispositivos instalados llevaba semanas fuera de servicio.

Un video que circula en redes sociales muestra ese punto exacto de ubicación de la cámara que conecta con la zona de la tragedia y evidencia que no tiene funcionamiento.

Aunque la Alcaldía anunció la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia con 96 cámaras de visión 360°, desde el Concejo se cuestiona que la cobertura sigue siendo insuficiente.

El concejal Roberto Ortiz señaló que se deben instalar equipos con capacidad de reconocimiento facial, e incluso mencionó el recurso del empréstito para este tipo de requerimientos.

“Le he solicitado al alcalde Alejandro Eder que invierta más recursos en seguridad. De los 3,5 billones que le aprobó el Concejo, debe destinar dinero a cámaras, cámaras con identificación facial, de placas y drones de ala fija", indicó el concejal.

Por su parte, el concejal Marlon Cubillos advirtió que no basta con hablar de nuevas cámaras, sino que es urgente revisar por qué las ya instaladas no están funcionando.

“Las cámaras apuntan más a un tema de delincuencia urbana y local. No vamos a decir que con cámaras se van a solucionar actos terroristas, pero sí tendríamos elementos que permitirían hacer una mejor investigación. Es prioritario revisar las cámaras existentes que están sin uso, pues un promedio del 50% requiere iniciar mantenimiento", señaló Cubillos.

Dos de los nuevos dispositivos fueron instalados en el corredor vial Cali–Jamundí y otros en 48 puntos de la ciudad.

No obstante, desde el Concejo de Cali se insiste en que los proyectos en etapa final deben analizarse e incluirse en el empréstito aprobado, con el fin de evitar más demoras en la puesta en marcha de estos equipos tecnológicos que resultan clave para fortalecer la seguridad ciudadana.