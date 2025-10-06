Procuraduría suspende a personero de El Cairo por denuncias de presunto acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional, por tres meses, al personero del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, Vanny Yefre Perea Mosquera, por presuntamente acosar sexualmente a varias funcionarias y usuarias de la entidad municipal.

En un documento, la entidad señaló que, al parecer, se presentaron denuncias por situaciones de carácter sexual y abusivo, hostigamiento, asedio y otros comportamientos no consentidos por parte de las posibles víctimas en ese territorio vallecaucano.

“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago abrió investigación disciplinaria al funcionario. El Ministerio Público resaltó que las denuncias se trabajaron con el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley”, dice el comunicado.

Blu radio consultó con el implicado en dichas denuncias, y este aseguró que desconoce de este tipo de acusaciones y que seguirá el proceso de la ley para defender su buen nombre, su cargo y su labor como personero de este municipio, el cual asumió en el año 2024.



“Los hechos de los cuales se me acusan ya alguien se había referido en otra instancia, pero tengo que decir que no corresponden a la verdad, es decir, los hechos no han sucedido. Yo me he caracterizado como defensor de los derechos, por protegerlos y defenderlos, y la posición del personero a veces causa inconformidad. Creo que estoy incomodando como personero en el ejercicio de mis funciones y por eso se da esta situación tan grave, pero les reitero: no corresponde a la verdad”, explicó Vanny Yefre Perea Mosquera, personero de El Cairo.

Finalmente, el ente de control advirtió que la medida cautelar de suspensión al personero se podría prorrogar por el mismo término, es decir, otros tres meses más. Por ahora, se adelantan las respectivas investigaciones para verificar la ocurrencia de los hechos denunciados.

