Reabren parcialmente las vías hacia Quibdó en medio de llamados a regular tarifas aéreas

La Gobernación del Chocó confirmó hace pocos minutos que tras diálogos con el gremio transportador, se levantó el paro en la carretera Quibdó–Medellín, lo que permitirá la normalidad en el tránsito por este corredor, tras por lo menos dos días de protestas ante las restricciones nocturnas impuestas por el Invías para prevenir deslizamientos.

De igual forma, la administración departamental anunció que la vía Quibdó–Pereira tendrá apertura vial durante tres horas, mientras se define una solución definitiva en la mesa de concertación entre la Gobernación de Risaralda y el resguardo indígena Gitó Dodokabú, responsable del bloqueo en el sector de Santa Cecilia. La decisión final se espera para este viernes 26 de septiembre.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba advirtió que esta coyuntura había roto la conectividad terrestre del Chocó, provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles, y dejando a la población dependiente del transporte aéreo, donde se ha registrado un alza notoria en los precios de los tiquetes.

Quibdó. Cortesía.

Pide regular precios

El restablecimiento parcial de la movilidad terrestre se da en medio de un llamado de la mandataria a la Aeronáutica Civil para que intervenga en la regulación de las tarifas aéreas y la implementación de un puente aéreo regulado hacia el departamento.



En una carta enviada al director de la Aerocivil, brigadier general José Henry Pinto Rodríguez, la gobernadora solicitó evaluar medidas que permitan ampliar la oferta de vuelos, con más frecuencias u horarios adicionales cuando la seguridad lo permita, y establecer lineamientos que promuevan tarifas solidarias mientras dure la emergencia.

“Acudo a su autoridad, con carácter urgente, para solicitar la implementación de un puente aéreo regulado hacia el departamento del Chocó, orientado a estabilizar las tarifas de los tiquetes aéreos, las cuales han registrado incrementos significativos debido al cierre de las vías terrestres”, señaló Córdoba en la comunicación oficial.