Revelan nuevos detalles sobre el asesinato de Jorge Hernando Uribe en Cali

Testimonio de testigos, llamadas y mensajes de WhatsApp son pruebas de la Fiscalía que vinculan como presunto responsable del asesinato a Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano de la víctima.

El juez 16 de garantías avaló la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado como presunto responsable del homicidio de su hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano.

La Fiscalía indicó que tendría pruebas que vinculan al reconocido profesional de protocolo y relaciones públicas de la ciudad en este crimen.

Las pruebas de la Fiscalía indican que Carlos Uribe habría contratado a dos sicarios para matar a su hermano.



Juan Carlos Uribe (foto principal) habría asesinado a su hermano Fotos: suministradas

Uno de los sicarios fue identificado como Moisés Betancourt Zamora, capturado en Cartagena, y el otro sería Brayan Eduardo Garcés Peláez, de 32 años, quien ya fue judicializado por los mismos delitos.

Algunos familiares y amigos han rechazado este hecho de violencia que empaña a una de las familias más reconocidas del Valle del Cauca, quienes no salen del asombro al conocer el giro inesperado que dio esta investigación.

Publicidad

“Me niego a creer que Juan Carlos, a quien conozco hace más de 30 años, haya estado involucrado en un asesinato y menos en el de su hermano”, afirmó Pilar Hung, amiga de la familia. En contraste, Alejandra Uribe, hija de la víctima, cree que el crimen de su papá fue planeado con premeditación.

“A mi papá lo desmembraron y luego lo quemaron. Lo que recibimos fueron fragmentos y cenizas”, afirmó, sosteniendo que espera se haga justicia.

Al sospechoso lo capturaron ayer en inmediaciones de la Biblioteca Departamental de Cali y posteriormente se conoció que la Fiscalía realizó la legalización de captura. Se espera que en el transcurso del día se realice la audiencia de imputación de cargos de los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado.