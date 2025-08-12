SAE anuncio liquidación de Fundación CECEP; MinEducación busca salvar la institución

Funcionarios del Ministerio de Educación, la Sociedad de Activos Especiales y representantes de la Fundación Universitaria CECEP, llevan a cabo una reunión en las instalaciones del centro educativo que están ubicadas en el sur de Cali, para tomar decisiones sobre el futuro que tendrá el centro educativo que lleva más de una semana cerrado.

La SAE, entidad que hace 18 años decidió intervenirla, anunció en las últimas horas, a través de un comunicado, que por múltiples irregularidades halladas al interior de la institución tomó la decisión de iniciar un proceso de liquidación.

“Este deterioro ya detectado desde 2023 contrario a disminuir se acentuó con patrimonios negativos, perdidas acumuladas, y ausencia de flujo de caja suficiente para garantizar la prestación adecuada del servicio educativo, por lo cual la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales – FCECEP, entra en proceso de liquidación”, dice el comunicado.

Ante, esto Pedro Hernández, presidente nacional de La Asociación Sindical de Profesores Universitarios- ASPU, manifestó que la SAE, tiene la responsabilidad de lo sucedido, y que lo que se está buscando en este momento son alternativas con el ministerio de educación para no cerrar el centro educativo.

“Nosotros pusimos un mundo de demandas por los malos manejos e incluso desde el 2016 y la S.A.E no nos da respuesta, aquí siento que fallamos todos, porque no se ha decidido nada, entonces nosotros les pedimos a ellos reconsiderar esto porque liquidarla es muy fácil, pero que va a pasar o quien le va a responder a los estudiantes”, dijo Hernández.

Algunos estudiantes también están solicitando que se busque la manera de salvar la institución y que los más de 600 jóvenes que ya pagaron su matrícula puedan arrancar su semestre lectivo.

Publicidad

“Nosotros somos más de 631 estudiantes que están matriculados y más de 100 estudiantes pre matriculados, hasta que no se nos dé una solución y una garantía de que nos van a cumplir con nuestro tema académico nosotros seguiremos con las puertas cerradas y en asamblea permanente, porque nadie nos dice nada”, expresó Natalia Gonzales, representante de los estudiantes del CECEP.

En el comunicado emitido por la SAE se evidencia que el patrimonio de la fundación universitaria CECEP presenta cifras negativas con sumas que superan los 3.215 millones con corte a 31 de diciembre de 2023, a esto sumadas situaciones como la falta de docenes, préstamos solicitados por la misma CECEP a la SAE sin conocer de su uso de los recursos, e incluso reducción de estudiantes matriculados con el paso de los años.