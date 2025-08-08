"Se está naturalizando la guerra": alcalde de Inzá, Cauca, por combates en zonas rurales

En diálogo con Recap de Blu Radio, el alcalde de Inzá, Delio Trujillo, alertó sobre el riesgo que enfrentan los menores en su municipio tras los combates ocurridos el pasado lunes en zona rural, hechos que obligaron a suspender clases en una de las veredas y dejaron a cerca de 300 niños sin asistir a la escuela.

Aunque la actividad académica se retomó, el mandatario señaló que persiste el temor entre padres de familia y docentes por la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

“En este momento tenemos normalidad académica, pero con mucho temor por parte de padres de familia y la institucionalidad, porque está el riesgo inminente. Lo preocupante aquí es que, de alguna manera, no caminamos hacia la paz y quienes estamos en el territorio viviendo la guerra, sabemos que no hay otra solución: necesitamos que se apaguen los fusiles”, afirmó. Trujillo advirtió que en las comunidades se está normalizando el conflicto, un fenómeno que considera preocupante y contra el cual se trabaja desde las instituciones educativas.

“Entendemos que en cualquier momento se pueden presentar estas situaciones, entonces se hace trabajo con los docentes y los niños para salvaguardar sus vidas. Esa es la triste realidad, pero poco a poco creo que hemos ido avanzando desde la educación. El propósito común de todos los colombianos debería ser la paz”, agregó.

Reclutamiento de menores, un problema que persiste

El alcalde recordó que, hasta el año pasado, Inzá ocupó el primer lugar a nivel nacional en casos de reclutamiento forzado de menores, y aunque actualmente está en el séptimo puesto, la problemática sigue siendo grave.

“Yo mismo, en mi niñez, tuve el riesgo de ser reclutado. La mayoría de las personas dentro de los grupos armados son jóvenes y, en muchos casos, menores de edad. Dicen que se fueron por voluntad propia, pero es porque los endulzan con dádivas… no es voluntad, es la falta de condiciones. Les ofrecen una moto o un arma y eso los ‘enamora’ hasta llevarlos a esos grupos”, explicó el mandatario, evitando mencionar públicamente a los grupos armados responsables por razones de seguridad personal, y aseguró que “en medio de la guerra están quedando los niños”.

Sobre cómo combatir el reclutamiento, Trujillo planteó la necesidad de un enfoque estructural: “Generar políticas de prevención, al igual de cómo fue pensado el actual modelo de salud. Necesitamos del esfuerzo de todo”, indicó.

Redes sociales, una nueva herramienta de reclutamiento

Trujillo también alertó sobre el uso intensivo de redes sociales por parte de los grupos armados para atraer a jóvenes y adolescentes.

“Las redes sociales las están usando mucho para reclutar, diciendo que esa es la vida que se merecen y generando en el imaginario que esa es la mejor vida. Ahí hay una tarea muy importante que hacer, porque están sometidos a un lavado de cerebro”, concluyó.