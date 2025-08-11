Tragedia en Buga: hombres armados entran en una casa y asesinan a tres personas

Hay conmoción en el centro del Valle del Cauca tras la más reciente masacre ocurrida en una vivienda del municipio de Buga. Hombres armados se acercaron a un grupo de personas que departían en una vivienda del barrio Alto Bonito y, sin mediar palabra, dispararon.

El ataque dejó como víctimas a una mujer y dos hombres, además de una persona herida que fue trasladada a un centro asistencial.

"En la reacción policial se inicia una persecución donde los policías logran incautar la motocicleta en la que se transportaban los delincuentes, quienes emprendieron la huida hacia zona boscosa del municipio. Se inicio un operativo en conjunto con el Ejército para dar con la ubicación de estos sujetos", señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle del Cauca.



Panorama de violencia en Valle del Cauca, según Indepaz

Por su parte, Indepaz, a través de un comunicado, indicó que este panorama violento en el centro del Valle del Cauca ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo con la alerta temprana AT010/24, en la cual señala que, como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado y la violencia a raíz de la expansión, avance y disputa de grupos armados, podría aumentar el número de homicidios selectivos, individuales, así como los desplazamientos forzados.

Esta matanza es la número 45 en lo que va del año 2025.

