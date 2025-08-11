Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Murió Miguel Uribe
Presidente Petro y Maduro
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tragedia en Buga: hombres armados entran en una casa y asesinan a tres personas

Tragedia en Buga: hombres armados entran en una casa y asesinan a tres personas

Los agresores, tras perpetrar el ataque, emprendieron la huida a zona boscosa del municipio. La Policía inició su búsqueda.

Matanza en Buga.
Matanza en Buga.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 09:43 a. m.

Hay conmoción en el centro del Valle del Cauca tras la más reciente masacre ocurrida en una vivienda del municipio de Buga. Hombres armados se acercaron a un grupo de personas que departían en una vivienda del barrio Alto Bonito y, sin mediar palabra, dispararon.

El ataque dejó como víctimas a una mujer y dos hombres, además de una persona herida que fue trasladada a un centro asistencial.

"En la reacción policial se inicia una persecución donde los policías logran incautar la motocicleta en la que se transportaban los delincuentes, quienes emprendieron la huida hacia zona boscosa del municipio. Se inicio un operativo en conjunto con el Ejército para dar con la ubicación de estos sujetos", señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle del Cauca.

Panorama de violencia en Valle del Cauca, según Indepaz

Por su parte, Indepaz, a través de un comunicado, indicó que este panorama violento en el centro del Valle del Cauca ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo con la alerta temprana AT010/24, en la cual señala que, como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado y la violencia a raíz de la expansión, avance y disputa de grupos armados, podría aumentar el número de homicidios selectivos, individuales, así como los desplazamientos forzados.

Esta matanza es la número 45 en lo que va del año 2025.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Buga

Homicidios

Valle del Cauca