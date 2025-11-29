En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tres muertos y más de 15 heridos deja fuerte accidente en Popayán, Cauca

Tres muertos y más de 15 heridos deja fuerte accidente en Popayán, Cauca

El vehículo de transporte público quedó atravesado en la vía; los bomberos y paramédicos continúan atendiendo a los afectados y rescate de las víctimas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad