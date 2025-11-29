Tres muertos y más de 15 heridos deja fuerte accidente en Popayán, Cauca

En la madrugada de este sábado 29 de noviembre, se registró un fuerte accidente en la ciudad de Popayán, a la altura del sector conocido como Parque Industrial.

Un bus de servicio público terminó volcado sobre la carretera, dejando un saldo preliminar de tres personas muertas y más de quince heridas, según informaron los organismos de socorro.

El vehículo, perteneciente a la empresa Flota Magdalena, quedó atravesado en la vía, lo que obligó al cierre total del corredor mientras se atendía la emergencia.

Según los bomberos, el accidente fue alertado por otros conductores quienes dieron aviso sobre la situación, deteniéndose para auxiliar a las personas afectadas.



“El bus Gacela de la empresa Flota Magdalena terminó volcado en el sector del Parque Industrial. Las personas heridas fueron trasladadas en ambulancias hacia centros asistenciales. Además, se realiza el rescate de un menor de edad ”. dijo El teniente Francisco José Arboleda, comandante de los bomberos de Popayán.

Hasta el momento las autoridades no han revelado las primeras hipótesis de este accidente, se espera que en las próximas horas se emita un pronunciamiento oficial para esclarecer las causa del accidente.