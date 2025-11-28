Video revela cómo quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán

Un video que circula en redes sociales muestra los angustiosos segundos posteriores al ataque contra el teniente coronel Rafael Granados Rueda, oficial del Ejército Nacional asesinado este jueves en Popayán, Cauca. En las imágenes se observa el vehículo blanco en el que se movilizaba el oficial sobre un andén, mientras varios uniformados y ciudadanos lo extraen para llevarlo de urgencia a un centro asistencial.

En los vidrios del carro se aprecian los impactos por donde habrían ingresado los disparos.

Según informó el Ejército, el oficial, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico, se dirigía a su residencia cuando fue interceptado por sicarios que le dispararon “de manera indiscriminada”. Aunque recibió primeros auxilios y fue trasladado a un hospital de Popayán, murió debido a la gravedad de las heridas.

El presidente Gustavo Petro calificó lo ocurrido como “un crimen de guerra” y aseguró que pidió un informe sobre las condiciones de seguridad del oficial en sus desplazamientos. Tras el ataque, tropas del Ejército y unidades de Policía activaron protocolos de reacción y reforzaron la seguridad en la zona.



La institución señaló que este crimen “es una afrenta directa contra quienes con honor y compromiso trabajan diariamente por la seguridad de la región”, e invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita identificar a los responsables.



Ofrecen hasta $230 millones en recompensas

Tras un consejo de seguridad extraordinario, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita ubicar a los autores del crimen.

“El cobarde asesinato de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La Alcaldía de Popayán también se sumó a la búsqueda ofreciendo $30 millones adicionales, al rechazar el asesinato ocurrido cerca de las casas fiscales del sector La Toscana, zona residencial próxima a instalaciones militares.

Las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con el trabajo del oficial en la lucha contra el narcotráfico, en un departamento marcado por la fuerte presencia de disidencias de las FARC, células del ELN y organizaciones dedicadas al control de economías ilegales.