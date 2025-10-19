Un total de 2.300 policías vigilarán elecciones de Consejos de Juventud en Valle del Cauca

Ya está instalado el Puesto de Mando Unificado en Cali para vigilar la jornada electoral que este domingo se llevará a cabo para elegir al Consejo de Juventudes.

Son en total 1.000 policías distribuidos para la ciudad y 1.300 para el resto del Valle del Cauca que velarán por la seguridad de esta jornada y garantizar que se lleve a cabo sin ninguna complicación.

Hay que recordar que de los 42 municipios del departamento, únicamente en Palmira se decretó la medida de ley seca, la cual empezó a regir desde las seis de la tarde del sábado.

Mesas de Votación, referencia. Foto: registraduria.gov.co

"Se ha dispuesto del decreto 0780 que incluye restricción de trasteos, movilizar escombros, pipetas. Debemos recordarle a los caleños que en la ciudad no habrá aplicación de ley seca este fin de semana y queremos invitar a los jóvenes a que participen de manera activa en esta votación", explicó el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.



Según datos de la Registraduría, en el Valle del Cauca actualmente son más de 960.000 jóvenes los que están habilitados para participar de las elecciones a los Consejos de Juventudes, De esos 472 mil podrán votar en la ciudad de Cali.