Variante ‘Frankenstein’ del COVID-19: Cali activa plan preventivo ante posible llegada

Autoridades sanitarias en Cali, Valle del Cauca, implementan medidas preventivas ante la posible llegada de una nueva variante del COVID-19 al país, por lo que, con diferentes estrategias, buscan que la comunidad este enterada de la mutación del virus.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, identificó la nueva variante como XFG o Frankenstein por su origen híbrido, con una capacidad bastante alta de transmisión de persona a persona, con síntomas más severos a los que reseñaba el virus de la anterior pandemia.



Sobre la variante

“Es una variante que recombino dos linajes de ómicron, la cual a aumentando la posibilidad de contagio y también la posibilidad de afectación al sistema inmune, en el caso dado que circule en Cali habrá tres pasos como fortalecer el proceso de vacunación, la prevención como el distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas y aislamiento si lo tiene”, dijo Carlos Pinzón, subsecretario de salud de Cali.

Algunos de los síntomas que presenta esta variación son como la ronquera o la pérdida de la voz, como señal inicial del virus, fiebre, dolores musculares y afectaciones al sistema respiratorio, aunque el llamado de las autoridades a completar los esquemas de vacunación.

“El COVID-19, a diferencia de otras enfermedades respiratorias, tiene una mortalidad que aumenta aproximadamente un 10% con enfermedades respiratorias, por eso si tiene síntomas que duran más de tres días como que le pica el pecho, dificultad respiratoria, usted debe acudir de manera inmediata a un centro médico para que sea tratado el virus”, explicó el funcionario de la secretaria de salud.

Por el momento, no se ha confirmado la circulación de este virus en la ciudad, pero la idea es tener definidas las medidas y controles a un brote, especialmente este segundo semestre con la realización de los múltiples eventos culturales y la llegada de turistas de otros países del mundo a Cali.