A la cárcel hombre por abusar sexualmente de mujer de 70 años en San Vicente de Chucurí

Un hombre de 28 años fue enviado a la cárcel, señalado de cometer el delito de acceso carnal violento contra una mujer de 70 años en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la captura se hizo efectiva mediante orden judicial emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí. El procedimiento se relaciona con un hecho ocurrido el pasado 5 de octubre, del que fue víctima la adulta mayor.

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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Durante el proceso, aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. De ser condenado, podría enfrentar una pena superior a los 40 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso y de la decisión judicial.

#Video Así cayó presunto abusador de adulta mayor en San Vicente de Chucurí, Santander #VocesySonidos https://t.co/20Kp9ss8yh — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 8, 2026

El mayor Óscar Peña Sánchez, comandante del Distrito de Policía número 8 de San Vicente de Chucurí, destacó la reacción de los uniformados y rechazó los hechos de violencia sexual contra las mujeres.



“Rechazamos de manera contundente cualquier acto que atente contra la integridad de nuestras mujeres y reafirmamos nuestro compromiso de poner a disposición de la justicia a quienes afecten la vida y dignidad de la ciudadanía”, señaló el oficial.

La Secretaría de Mujer y Equidad de Género de Santander también se pronunció frente al caso y expresó solidaridad con la mujer de 70 años y su familia.

Comunidad intentó linchar a hombre señalado de abusar de adulta mayor en Santander #MañanasBlu https://t.co/2fSsGXujt8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 8, 2026

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La Gobernación de Santander rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres y anunció acompañamiento institucional para la víctima y sus familiares, además de reiterar que la protección de los derechos de las mujeres hace parte de las acciones de seguridad y atención institucional en el departamento.

La Policía invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de las personas a través de la línea de emergencia 123.