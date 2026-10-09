En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
Estatuto antiterrorista
Nicolás Maduro
Maricarmen
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / A la cárcel hombre por abusar sexualmente de mujer de 70 años en San Vicente de Chucurí

A la cárcel hombre por abusar sexualmente de mujer de 70 años en San Vicente de Chucurí

El hombre, de 28 años, fue capturado por orden judicial y aceptó los cargos. El hecho habría ocurrido el pasado 5 de octubre en zona rural del municipio de Santander.

Foto abusador san Vicente chucurí.jpg
Abusador de adulta mayor en San Vicente de Chucurí
// Policía
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un hombre de 28 años fue enviado a la cárcel, señalado de cometer el delito de acceso carnal violento contra una mujer de 70 años en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la captura se hizo efectiva mediante orden judicial emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí. El procedimiento se relaciona con un hecho ocurrido el pasado 5 de octubre, del que fue víctima la adulta mayor.

Últimas noticias

Corredor Sabana de Torres–Curumaní, proyecto Troncal del Magdalena 2.jpg
Santanderes

Autopista del Río Grande alcanza 45% de avance en construcción de Troncal del Magdalena 2

cti.jpg
Santanderes

Identifican a los dos adolescentes asesinados a tiros en inmediaciones del embalse de Tona

Publicidad

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Durante el proceso, aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. De ser condenado, podría enfrentar una pena superior a los 40 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso y de la decisión judicial.

El mayor Óscar Peña Sánchez, comandante del Distrito de Policía número 8 de San Vicente de Chucurí, destacó la reacción de los uniformados y rechazó los hechos de violencia sexual contra las mujeres.

“Rechazamos de manera contundente cualquier acto que atente contra la integridad de nuestras mujeres y reafirmamos nuestro compromiso de poner a disposición de la justicia a quienes afecten la vida y dignidad de la ciudadanía”, señaló el oficial.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Secretaría de Mujer y Equidad de Género de Santander también se pronunció frente al caso y expresó solidaridad con la mujer de 70 años y su familia.

Publicidad

La Gobernación de Santander rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres y anunció acompañamiento institucional para la víctima y sus familiares, además de reiterar que la protección de los derechos de las mujeres hace parte de las acciones de seguridad y atención institucional en el departamento.

La Policía invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de las personas a través de la línea de emergencia 123.

Relacionados

Policía Nacional

Violencia Contra la mujer

Noticias de hoy

Blu Radio

Abuso sexual

San Vicente de Chucurí

Santander

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad