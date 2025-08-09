A mano armada robaron motocicleta en el barrio Mutis de Bucaramanga

Momentos de pánico vivieron los habitantes del barrio Mutis, en Bucaramanga, cuando un grupo de delincuentes armados persiguió e interceptó a un hombre identificado como Camilo Silva González para robarle su motocicleta.

El hecho ocurrió en la carrera 7W con calle 55, justo frente a la cancha y el parque de Las Palmas. Según las autoridades, tres hombres y una mujer siguieron a la víctima desde el puente de La Novena, desplazándose en dos motocicletas.

De acuerdo con el testimonio entregado por Silva González a las autoridades, “uno de los asaltantes, acompañado de la mujer, descendió de la moto y le exigió en repetidas ocasiones que le entregara la cadena que llevaba al cuello. Al negarse, el delincuente sacó de su pretina un arma de fuego tipo pistola, lo que obligó a la víctima a descender de su motocicleta para ponerse a salvo”.

En medio del forcejeo, la moto cayó al suelo y fue en ese momento cuando los ladrones la tomaron y huyeron del lugar.

La motocicleta hurtada, de placas HBN-97F, está avaluada en aproximadamente 15 millones de pesos. Por fortuna, Camilo Silva, la víctima, no resultó lesionado.

A pesar de los gritos de auxilio de la comunidad, los delincuentes escaparon por la carrera 7W, luego subieron por la calle 60 entre 4W y 3W, y continuaron en contravía hasta llegar a la iglesia de La Consolata.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores y dar con su captura.

Líderes comunitarios denunciaron que se trataría de una banda organizada que opera con armas de fuego y planifica los seguimientos a sus víctimas. “Nuestro sector es muy amplio y las patrullas no alcanzan a cubrir todo. Esperamos que se instale el CAI móvil prometido por la institución en reuniones previas”, afirmó un vocero del barrio.

